Kinh hoàng vách đá núi đổ sụp đè lên nhiều thuyền chở du khách

Cảnh tượng vụ tai nạn kinh hoàng tại hồ Furnas, Brazil, ngày 8-1 - Nguồn: METEORED

Theo kênh truyền hình ABC News, chính quyền bang Minas Gerais của Brazil cho biết vụ việc đau lòng trên xảy ra tại khu du lịch sinh thái hồ Furnas ở thành phố Capitólio, nằm ở phía đông nam bang này.

Sở Cứu hỏa Minas Gerais thông báo sự việc diễn ra vào khoảng 12h30 trưa 8-1 theo giờ địa phương, tức 22h30 khuya cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đã ghi nhận 32 người khác bị thương trong vụ việc.

Theo một số đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, một vách đá lớn cao 5m từ một hẻm núi đã bất ngờ đổ sụp và đè trúng 3 thuyền chở khách du lịch đang chạy lờ lững trên hồ, khiến 2 thuyền bị chìm hoàn toàn.

Chính quyền bang Minas Gerais đã xác nhận tính chân thực của đoạn video này.

Nhóm cứu hộ có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn ở khu du lịch sinh thái hồ Furnas, Brazil - Ảnh: ABC NEWS

Theo người đứng đầu Sở Cứu hỏa bang Minas Gerais - ông Edgard Estevo, mưa lớn trong những ngày gần đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ lở núi nói trên.

Ông Estevo cũng cho biết lực lượng chức năng sẽ tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn xuyên đêm.

Trong khi đó, Hải quân Brazil thông báo sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh của vụ tai nạn này.

Trên trang Twitter cá nhân, thống đốc bang Minas Gerais Romeu Zema đã gửi lời chia buồn đối với sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Thành phố Capitólio, nằm cách Belo Horizonte, thủ phủ của Minas Gerais khoảng 280km, là một địa điểm du lịch nổi tiếng với những vách núi hùng vĩ tọa lạc trên một vùng hồ rộng lớn.

