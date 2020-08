Kinh hoàng quy trình sản xuất hàng triệu găng tay y tế giả, đã qua sử dụng của nữ giám đốc vô nhân tính

Choáng váng” với quy trình sản xuất găng tay “tử thần”

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP.HCM triển khai, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (PC03) đã triển khai lực lượng rà soát địa bàn. Qua đó, phát hiện đối tượng Thạch Thị Hoa, giám đốc công ty TNHH Sản xuất thương mại thiết bị TTH, địa chỉ tại 71/2/21 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình có hành vi cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng Nguyễn Đức Chương, Lê Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Lynh Trang tổ chức sản xuất, kinh doanh găng tay y tế giả các thương hiệu nổi tiếng, với số lượng lớn.

Theo ghi nhận tại nhà số 951/22 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. lực lượng chức năng ghi nhận có 32 công nhân đang thực hiện các công đoạn sàng lọc, đóng hộp găng tay y tế mang nhãn hiệu “K.H.”, “H.T.C.” - đây là những thương hiệu nổi tiếng sản xuất găng tay y tế.

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra căn nhà số 951/22, có hơn 30 công nhân đang thực hiện các công đoạn sàng lọc, phân loại, đóng gói sản phẩm găng tay y tế giả. Tất cả quy trình này được các công nhân ngồi bệt, thực hiện trên sàn nhà, không có một biện pháp bảo hộ, bảo đảm an toàn vệ sinh chất lượng nào.

Bên trong cơ sở sản xuất găng tay giả.

Được biết số lượng găng tay phát hiện tại đây đều là găng tay đã qua sử dụng, nhiễm khuẩn, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cao, được các đối tượng vệ sinh lại. Ngoài ra, còn có số lượng găng tay giả, trôi nổi trên thị trường được các đối tượng thu gom về đóng gói nhằm tiêu thụ ra thị trường. Tại hiện trường, qua kiểm đếm, có 2.370 thùng găng tay đã đóng gói hoàn thiện (tương đương hơn 2,3 triệu chiếc găng tay giả, trị giá trên 3 tỷ đồng).

Bước đầu, cơ quan chức năngxác định, đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 7/2020 đến nay, đã tuồn ra thị trường một số lượng lớn găng tay y tế giả, thu lợi bất chính.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Đức Chương khai nhận, theo chỉ đạo của Hoa, mỗi thùng đóng gói sẽ có 10 hộp chứa 100 găng tay. Khi phân loại hàng từ các bao tải, bao nilon được thu gom về, nếu cái nào không đúng màu thì loại ra. Mọi hoạt động đóng gói, làm giả trên đều do bà Hoa chỉ đạo.

Mở rộng khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc liên quan đến đường dây sản xuất găng tay giả này. Các đối tượng khai nhận, số găng tay y tế giả này sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài, thu lợi nhuận khủng.

“Quả đấm thép” ngăn chặn các đối tượng trục lợi mùa dịch bệnh

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang quay trở lại Việt Nam, việc người dân có thể sử dụng phải các loại trang thiết bị y tế như găng tay giả, khẩu trang giả, không đảm bảo về chất lượng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việcphòng, tránh dịch bệnh và nguy cơ lây bệnh từ những mặt hàng đã nhiễm khuẩn này.

Theo lãnh đạo PC03 Công an TP.HCM, ngay thời điểm đầu mùa dịch bệnh, đơn vị đã tổ chức các tổ trinh sát nắm tình hình các hoạt động gian lận thương mại, đầu cơ, sản xuất kinh doanh các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế giả. Sản phẩm các đối tượng đưa ra tiêu thụ trên thị trường hết sức nguy hiểm cho xã hội. Nếu không xử lý kịp thời, người sử dụng sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao ngay khi sử dụng.

Ngoài ra, thời điểm dịch Covid 19 bùng phát tại Đà Nẵng, thị trường khẩu trang y tế tại TP.HCM biến động không ngừng, nnhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng để đầu cơ, thu gom, tích trữ khẩu trang y tế rồi đội giá bán thu lợi bất chính.

Găng tay giả do đối tượng Hoa chỉ đạo sản xuất.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, trước thời điểm dịch bùng phát tại Đà Nẵng, mỗi hộp khẩu trang y tế 4 lớp (50 cái) chống bụi (loại rẻ nhất) có giá giao động từ 40 đến 50 nghìn đồng. Tuy nhiên chỉ sau 1 đêm, các đầu nậu hay một số công ty sản xuất khẩu trang báo giá từ 70 đến 150 nghìn đồng/ hộp, 4 đến 6 triệu đồng/ thùng (100 hộp).

Hầu hết các sản phẩm được giới thiệu, rao bán có vỏ hộp được in ấn khá bắt mắt, mang thương hiệu những hãng khẩu trang nổi tiếng. Tuy nhiên, không ai dám chắc chắn những sản phẩm này có đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng hay không, chưa nói đến việc sản xuất, làm giả có thể xảy ra.

Chia sẻ với PV, đại diện PC03 Công an TP.HCM cho biết: “Thời gian tới, Phòng (PC03) sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, nhanh chóng ngăn chặn cũng như phát hiện các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ, tham ô, tham nhũng trong mua sắm trang thiết bị y tế, các mặt hàng liên quan đến dịch bệnh (găng tay y tế, khẩu trang)… do các đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trục lợi.

Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi Các loại khẩu trang, găng tay, thiết bị bảo hộ y tế giả, không đảm bảo về chất lượng như thế này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việc phòng, tránh dịch bệnh. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người tiêu dùng cần lựa chọn mặt hàng đảm bảo chất lượng, giúp an toàn phòng dịch. Bộ Y tế vừa qua cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân và báo cáo về bộ Y tế.

Tác giả: Hoàng Việt

