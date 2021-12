Kinh hoàng: Người đàn ông bị con trăn khủng tấn công trúng mặt khi vừa mở lồng ra

Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn nguy hiểm này đã được camera an ninh ghi lại. Thời điểm đó, người đàn ông mở chiếc lồng đặt ở giữa sân để cho con trăn ăn. Trong một khoảnh khắc, con vật này trườn ra ngoài rồi tấn công trúng mặt chủ của nó. Con trăn khủng không hề có ý định "nhả mồi" sau pha cắn bất ngờ.

Chứng kiến bố bị tấn công, các thành viên trong gia đình la hét thất kinh. Một người đàn ông - được cho là con trai, đã lao vào nhà tìm dao rồi đập liên tục vào đuôi con trăn khủng để giải cứu bố.

Sau nỗ lực của 3 người thì cuối cùng con trăn khủng này đã chịu thả chủ của mình ra. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng chấn thương của người đàn ông, nhưng tình huống này đang được chia sẻ và bàn luận khá nhiều trên các diễn đàn.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông bị trăn khủng tấn công trúng mặt khi vừa mở lồng ra

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc