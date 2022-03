Kinh hoàng em bé bị ô tô cán qua người thương tâm, mẹ hoảng loạn ôm con, gào thét đập cửa

MXH mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một em bé mới chỉ khoảng 2 tuổi bị xe ô tô cán ngang qua người. Theo hình ảnh ghi lại trong camera an ninh gần hiện trường, một chiếc ô tô con màu đen đang đến trước cổng nhà một người dân.

Lúc này, một em bé đang lẫm chẫm đi gần đó, người mẹ áo đỏ từ xa thấy hiểm nguy vội ra giữ con trong tay. Tuy nhiên em bất ngờ chạy tiến lên phía trước và bị vấp ngã. Bác tài đã không nhìn ra sự hiện diện trước đầu xe nên nổ máy đi bình thường. Cả chiếc xe ô tô bất thình lình cán qua người em bé.

Sau khoảng chừng vài giây lơ là, người mẹ lúc này mới hoảng hốt, khóc thét khi thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt. Đứa bé bất động, người phụ nữ vừa lay con, vừa hoảng loạn đập cửa kính ô tô. Tài xế lúc này cũng lập tức lao ra ngoài xem hiện trường.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của cháu bé cũng như địa điểm xảy ra vụ việc. Sau khi đăng tải lên MXH, đoạn clip nhận về nhiều bình luận xôn xao.

Đa số đều hướng mũi chỉ trích thái độ mất cảnh giác của người mẹ trẻ, đây là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh luôn phải để mắt tới con mọi nơi, mọi lúc.



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc