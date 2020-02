Kinh hãi, xưởng làm khẩu trang kháng khuẩn bằng... giấy vệ sinh

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh

Ngày 13/2, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế của Công ty TNHH Việt Hàn (trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở này sản xuất khẩu trang được gắn mác là khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn,... nhưng lõi lại được làm từ giấy vệ sinh.

Cụ thể, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện các loại khẩu trang y tế do xưởng này sản xuất được dùng nguyên liệu là các cuộn gấy to mềm, loại dùng làm giấy vệ sinh. Lớp giấy vệ sinh này được dùng làm lớp lót giữa (với khẩu trang y tế thật là lớp kháng khuẩn, không bị tan trong nước). Số nguyên liệu này được đựng trong các thùng nằm la liệt trên sàn của xưởng.

Lực lượng chức năng kiểm tra mặt hàng khẩu trang tại Công ty TNHH Việt Hàn.

Được biết, xưởng sản xuất của Công ty TNHH Việt Hàn không đăng ký ngành nghề kinh doanh là thiết bị y tế, khẩu trang y tế. Công ty chỉ có chức năng kinh doanh như: In và các dịch vụ liên quan đến in; Sản xuất, kinh doanh khăn giấy, giấy vệ sinh, bông băng vệ sinh, tã lót, các sản phẩm từ giấy, từ bông; Chế biến thực phẩm; Đại lý, ký gửi hàng hóa; Xuất nhập khẩu thiết bị máy móc phục vụ ngành công nghiệp chế biến.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang này để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Trong ngày 13/2, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đã tổng kiểm tra 211 cơ sở sản xuất, kinh doanh Thiết bị y tế. 47 vụ vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử phạt 48.050.000 đồng. Tính từ 31/1-13/2, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra, giám sát, xử lý 4.210 vụ.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net