Kinh doanh khởi sắc, Dệt may Hoà Thọ phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ, mã chứng khoán HTG.

Theo đó, ngày 18/7, gần 6,4 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ sẽ được phát hành. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10 nghìn đồng. Tổng giá trị số cổ phiếu sẽ phát hành gần 64 tỷ đồng.

Đây là loại cổ phiếu phổ thông.

Nguồn vốn phát hành căn cứ vào bảng cân đối với kế toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của công ty. Nguồn vốn để phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Việc phát hành cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2021. Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh của mỗi cổ đông sẽ được huỷ bỏ.

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch của doanh nghiệp này hơn 30 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu hợp nhất Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ đạt 3.863 tỷ đồng, tăng 19% so với 2020, đạt 111% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 224 triệu USD, tăng 20% so với năm 2020, đạt 109% kế hoạch.

Lợi nhuận hợp nhất đạt 221,4 tỷ đồng, tăng 216% so với 2020, đạt 295% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận riêng đạt 183 tỷ đồng, tăng 184% so với năm 2020, đạt 262% kế hoạch.

Cổ tức dự kiến 37% vốn điều lệ, trong đó, chi bằng tiền 10%, chi bằng cổ phiếu 27%.

Doanh nghiệp này đặt kỳ vọng doanh thu năm 2022 đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 9% so với 2021, trong đó, ngành may 3.050 tỷ đồng và ngành sợi 1.150 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 230 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 216 tỷ đồng.

Dệt may Hoà Thọ khởi sắc trong kinh doanh dù dịch Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn.

Tình hình tài chính quý 1 năm 2022 của doanh nghiệp này cũng có nhiều khởi sắc. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 78 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ, đã có giải trình đến Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước về biến động lãi suất sau thuế quý 1 năm 2022.

Theo đó, đầu năm 2022, với sự phục hồi trở lại của nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và của ngành may mặc nói riêng, nhu cầu mua sắm hàng may mặc của khách hàng tăng cao so với thời điểm quý 1 năm 2021, lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Doanh thu quý 1 năm 2022 của Tổng công ty tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu và giá bán của ngành sợi quý 1 năm 2022 tăng so với cùng kỳ, tiếp tục tận dụng được lợi thế về giá nguồn nguyên liệu đầu vào với giá thấp hơn nên lợi nhuận của ngành sợi tăng cao.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ được thành lập 1962, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas). Trụ sở chính tại đường Ông Ích Khiêm, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng.

