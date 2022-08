Kim Lý tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ của Hồ Ngọc Hà chỉ qua chi tiết nhỏ

Kim Lý và Hà Hồ hiện là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Được biết, ngày 6/11/2020, Hồ Ngọc Hà bất ngờ được Kim Lý cầu hôn sau 2 ngày sinh con. Không gian cầu hôn chính là bệnh viện. Cho tới ngày 12/11/2020, clip Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà được đăng tải công khai. Tại thời điểm đó, clip nam diễn viên Việt kiều cầu hôn Hà Hồ từng gây sốt mạng xã hội.

Gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Cho đến hiện tại, cặp "trai tài gái sắc" này rất hạnh phúc khi có thêm các con xinh xắn, đáng yêu. Mọi khoảnh khắc của cả nhà Hồ Ngọc Hà đều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh đó, vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đều rất hiếu thảo ba mẹ của mình. Do đó, cặp đôi luôn dạy dỗ các con phải biết yêu thương lẫn nhau và quý mến gia đình. Kim Lý dù là con rể nhưng Kim Lý khá thân thiết với mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Kim Lý bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp mẹ vợ khi bà đang đi dạo quanh khu nhà. Không chỉ vậy, ông xã Hồ Ngọc Hà còn viết dòng trạng thái đầy hài hước như sau: "Người mẫu mẹ vợ tập đi bộ cho Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) năm sau".

Hai bên gia đình luôn thân thiết chụp ảnh cùng nhau mỗi khi có dịp gặp gỡ. Ảnh: FBNV.

Nhiều khán giả bật cười trước dòng trạng thái hóm hỉnh của Kim Lý. Có thể thấy, dù là con rể nhưng nam diễn viên vẫn khá thân thiết với mẹ vợ. Anh có thể thoải mái nói đùa vui vẻ cùng mẹ ruột Hà Ngọc Hà. Bên cạnh đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng vào xác nhận rằng bài viết do chính Kim Lý đăng chứ không phải cô hay ai khác "hack nick".

Kim Lý khá thân thiết với mẹ vợ. Ảnh: FBNV.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông xã Hồ Ngọc Hà dành nhiều lời khen ngợi gửi đến mẹ vợ. Còn nhớ trong Ngày của Mẹ, Kim Lý đã đăng tải bài viết cảm ơn những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời anh.

Khi đó, nam diễn viên đã viết rằng: "Happy Mother's Day to all the amazing mothers out there. I especially wanna say thank you to the incredible women who helped raise me". (Tạm dịch: Chúc mừng Ngày của Mẹ đến tất cả những bà mẹ tuyệt vời trên đời này. Tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến những người phụ nữ phi thường đã giúp mình hoàn thiện bản thân).

Nam diễn viên luôn dành lời khen "có cánh" cho những người phụ nữ tuyệt vời của mình. (Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà)

Nam nghệ sĩ Kim Lý cho biết, anh cảm thấy biết ơn mẹ ruột Hồ Ngọc Hà vì bà đã luôn tất bật giúp vợ chồng anh chăm sóc, nuôi dưỡng cặp song sinh và gia đình. Thậm chí, nam diễn viên còn khẳng định rằng mẹ vợ là một trong những người bà tốt nhất mà anh từng gặp.

Ở tuổi 64, bà Ngọc Hương - mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà được khen trông vẫn vô cùng trẻ trung, gợi cảm và có gu thời trang sành điệu, hiện đại. Để có được thân hình "chuẩn mẫu" như vậy, bà Ngọc Hương thường xuyên tập luyện yoga. Trên mạng xã hội, mẹ Hà Hồ chia sẻ hình ảnh thể hiện động tác yoga khó, khoe vóc dáng thon gọn.

