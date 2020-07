Kiểm tra quán Karaoke phát hiện 20 thanh niên dương tính với ma túy

Ngày 12/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hồi 23 giờ, ngày 8/7, Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Phòng Cảnh sát Ma tuý Công an Ninh Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke “LionKing” thuộc địa bàn thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư do Dương Văn Hải, sinh năm 1986, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư làm chủ.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Quá trình kiểm tra phát hiện tại 3 phòng của quán Karaoke “LionKing” lực lượng chức năng phát hiện có 25 thanh niên nam, nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và thu giữ 02 đĩa sứ, 08 túi nilon, 01 bật lửa, 02 tờ tiền mệnh giá 10.000đ và 20.000đ cuộn tròn hình ống hút.

Kiểm tra nhanh chất ma tuý đối với 25 nam, nữ trên, Cơ quan Công an xác định 20 đối tượng (gồm 14 nam, 6 nữ) dương tính với chất ma tuý.

Tại cơ quan Công an, Dương Văn Hải và các đối tượng khai nhận các đồ vật, dụng cụ trên các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý Ketamin.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: MỘC MIÊN

Nguồn tin: Báo Dân Sinh