Khuấy động mùa lễ tháng 9 với ưu đãi lên đến 800 lít nhiên liệu

Theo đó, từ ngày 01/09/2022 đến 30/09/2022, khách hàng khi mua một trong những dòng xe du lịch hoặc xe thương mại tại các đại lý ủy quyền của Suzuki đều được tặng kèm phiếu nhiên liệu, tổng giá trị ưu đãi lên đến gần 50 triệu đồng, cụ thể như sau:

Dòng xe Giá trị hỗ trợ Giá trị tương đương VNĐ (gồmVAT) Thuế suất VAT Blind Van Phiếu nhiên liệu 800 lít 20,000,000 8% Carry Truck Phiếu nhiên liệu 800 lít 20,000,000 8% Carry Pro Phiếu nhiên liệu 800 lít 20,000,000 8% Ertiga AT Phiếu nhiên liệu 400 lít 10,000,000 10% XL7 (phiên bản tiêu chuẩn và ghế da) Phiếu nhiên liệu 400 lít 10,000,000 10%

Lưu ý: Giá trị phiếu nhiên liệu nêu trên dựa vào giá xăng niêm yết của Petrolimex cập nhật ngày 11/08/2022.

Các dòng xe thương mại bao gồm Blind Van, Carry Truck và Carry Pro đều được áp dụng mức ưu đãi lên đến 800 lít xăng, tương đương 20 triệu đồng, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động vận tải của khách hàng doanh nghiệp trong dịp lễ. Vốn nổi tiếng với khả năng chuyên chở linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ theo thời gian, xe thương mại Suzuki sẽ là giải pháp thông minh trước sự tăng mạnh về nhu cầu dịch vụ vui chơi, giải trí trong dịp lễ, giúp chủ xe có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ năng suất vận chuyển được khai thác tối đa.

Bên cạnh đó, với những khách hàng mua xe XL7 (phiên bản tiêu chuẩn và ghế da) hoặc Ertiga (phiên bản AT) cũng được tặng kèm phiếu nhiên 400 lít, tương đương 10 triệu đồng. Đây là cơ hội lý tưởng để các gia đình có thể sở hữu xe du lịch Suzuki với nhiều ưu điểm vượt trội về khả năng năng tiết kiệm nhiên liệu, không gian rộng rãi thoải mái cùng mức chi phí sử dụng hợp lý, phục vụ trong những hoạt động vui chơi cuối tuần, trong dịp Tết Trung Thu sắp tới, hay phục vụ cho kế hoạch cuối năm bận rộn của các gia đình đều vô cùng tiện lợi.

Thời điểm tháng 8 vừa qua cũng trùng với tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), thị trường ô tô chứng kiến nhiều sự thay đổi, do tâm lý khách hàng ngại “xuống tiền” mua xe mới cùng với tình trạng lượng xe khan hiếm do thiếu hụt nguồn cung linh kiện và chip bán dẫn, Việt Nam Suzuki vẫn đáp ứng được số lượng xe có sẵn để bàn giao ngay đến Khách Hàng. Ngoài ra, các mẫu xe Suzuki cũng có mức chi phí bảo dưỡng thấp hơn so với mức trung bình của thị trường. Người dùng chỉ phải bảo dưỡng xe sau mỗi 6 tháng hoặc 7.500km (tùy điều kiện đến trước), góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian đáng kể.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Suzuki Vinh Cơ sở 1: Số 5B đường Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An Cơ sở 2: QL1A, khối Bắc, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An Hotline: 0963988456 Facebook: m.facebook.com/suzukivinhnghean

