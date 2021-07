Không việc, không tiền, không phương tiện, 30 người đi bộ từ Bình Định về Quảng Ngãi

Ảnh cắt từ clip của Thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Những ngày qua, một đoạn clip ghi lại cảnh 30 người dân lao động ở Quảng Ngãi đi bộ từ Bình Định về nhà khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đoàn người may mắn được lực lượng tại chốt kiểm dịch đèo Bình Đê (giáp ranh với Bình Định) phát hiện, hỗ trợ xe đưa về nhà. Những hình ảnh được Thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) ghi lại vào ngày 20/7 tại chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê.

Theo Thiếu tá Sự cho Tiền Phong hay, 30 người phần lớn ở huyện Ba Tơ về đến chốt kiểm soát dịch lúc gần trưa. Lúc này, cả đoàn đã hết lương thực, mọi người đói lả.

Mất việc, 30 lao động đi bộ xuyên đêm từ Bình Định về Quảng Ngãi. Nguồn: Thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Những người này cho biết, họ đi làm thuê tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Do ảnh hưởng dịch bệnh, công việc khó khăn lại hết tiền nên mọi người quyết định về quê.

"Họ phải đi bộ vì các phương tiện giao thông bị hạn chế. Một số người cho biết đã đi từ 14h hôm trước, đến chỗ chúng tôi đã là giờ trưa. Tôi ước chừng quãng đường khoảng 50km. Vì đường rừng hiểm trở nên họ mới đi lâu như vậy", Thiếu tá Sự chia sẻ với Zing.

Khi đến chốt kiểm dịch, cả đoàn công nhân đã đói lả. Họ mang vác theo chăn chiếu và cả xoong nồi, tuy nhiên không còn một chút lương thực. Lực lượng CSGT đã lấy mì gói, sữa tại chốt để tặng cho bà con chống đói.

"Lúc đó chốt không có nước sôi, đành để bà con ăn mì sống và uống sữa. Trong số đó có 3 em là học sinh, được nghỉ hè nên đi làm kiếm tiền. Ngoài ra còn có một số người cao tuổi", anh Sự nói với nguồn trên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người dân mất việc làm phải quay về địa phương nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Do đó, UBMTTQVN tỉnh đã trích Quỹ Vì người nghèo cũng như vận động các tổ chức, hảo tâm hỗ trợ cho những trường hợp này.

"Hơn 100 hộ dân đi làm ăn xa quay về địa phương đã được hỗ trợ một triệu đồng mỗi hộ. Chúng tôi cũng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con vượt qua khó khăn trước mắt", ông Thọ thông tin.

