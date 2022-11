Không gặp đối thủ, nhóm côn đồ hành hung người đi đường

Qua tài liệu của Cơ quan Công an, ngày 24/10, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của Phạm Tuyến Liu, Thiều Quang Dũng (cùng SN 2006), quê ở tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Nam Trường (SN 2002), trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc vô cớ bị một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên đi trên nhiều xe máy vô cơ chặn đánh trên tuyến đường Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc phường Xuân La.

Nhóm đối tượng do Nghĩa cầm đầu mang theo hung khí đánh các nạn nhân, gây mất ANTT trên địa bàn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Tây Hồ nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, do mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm Trần Mạnh Cường (chưa xác định nhân thân), ở khu vực quận Tây Hồ, chiều tối 23/10, Vũ Minh Nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau đi tìm gặp nhóm Cường để đánh nhau.

Khoảng 23h30 cùng ngày, khi tập hợp được khoảng 20 thanh, thiếu niên, Nghĩa cùng cả nhóm đi tới khu vực Ao Sào phố Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) lấy 6 tuýt sắt đầu gắn dao nhọn, 2 két vỏ chai thủy tinh các loại, 1 dao tông. Cả nhóm đi trên 11 xe máy đi dọc đường Giải Phóng, Trường Chinh, Ngã Tư Sở tìm Cường.

Trên đường đi gọi điện cho Cường không nghe máy, Nghĩa chỉ đạo cả nhóm đi lên khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ để tìm "đối thủ. Khi đi vào đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, nhìn thấy Liu và Đông đi xe máy, dù không hề quen biết nhưng cả nhóm cho rằng đã gặp nhóm của Cường nên đã lao lên chặn đầu xe cùng tấn công 2 nạn nhân. Sau đó, cả nhóm Nghĩa bỏ lại nạn nhân bị thương nằm trên đường.

Chưa dừng ở đó, nhóm đối tượng đi tiếp đến đường Nguyễn Hoàng Tôn (Xuân La) thấy Nguyễn Nam Trường điều khiển xe máy chở theo bạn gái. Cho rằng Trường nhìn "đểu”, nhóm Nghĩa đã lao lên chặn xe hành hung nạn nhân bằng vỏ chai thủy tinh, cán tuýt sắt, dao và bóng đèn tuýt nhặt ở ven đường. Hành hung xong nạn nhân, nhóm đối tượng điều khiển xe máy lên cầu Nhật Tân về phía huyện Đông Anh ném vỏ chai thủy tinh xuống bãi đất trống phía dưới và giấu hung khí.

Công an quận Tây Hồ cho biết, hiện các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện với thương tích đa chấn thương trên cơ thể. Công an quận Tây Hồ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường đã thu giữ 1 đầu ống bóng đèn tuýt bị vỡ, ghi nhận nhiều mảnh vỡ thủy tinh...

