Không dự buổi chầu cuối năm, bộ ba "Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu" sẽ vi hành vào tối 23 Tết

Hình ảnh hậu trường dàn nghệ sĩ tập luyện cho chương trình Gặp nhau cuối năm.

Tết nguyên đán 2020 đang đến gần, khán giả truyền hình vẫn đang lo lắng không biết xem gì vào đêm 30 Tết, bởi trước đó đại diện VFC đã chính thức công bố ngừng sản xuất Táo Quân và thay thế bằng một chương trình mới đêm giao thừa.

Dù không còn được gặp các Táo nhưng người hâm mộ vẫn có thể nhìn thấy sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như Chí Trung, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long,… Bên cạnh đó, cũng có các gương mặt mới xuất hiện, nổi bật nhất là Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ:"Năm nay chúng tôi vẫn gửi đến chương trình Gặp nhau cuối năm. Chúng tôi cố gắng tạo ra format mới, màu sắc chủ đạo vẫn là chương trình hài kịch, vẫn có những câu chuyện, vấn đề xã hội năm qua nhưng được thực hiện màu sắc mới, format mới, cũng quy tụ những gương mặt diễn viên hài nổi tiếng quen thuộc của ê kíp Táo quân và có thêm những gương mặt mới để tạo nên sự hấp dẫn, sinh động. Chúng tôi hy vọng nó có đủ sức hấp dẫn để thỏa mãn sự kỳ vọng của công chúng".

Chương trình Gặp nhau cuối năm đêm 30 Tết sẽ thiếu vắng "cô Đẩu"?

Có một điều đáng tiếc là người hâm mộ không thấy "cô Đẩu" Công Lý góp mặt trong các buổi tập với dàn nghệ sĩ. Nghệ sĩ Công Lý cho biết đến thời điểm này anh không thấy ai mời tham gia chương trình cả. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết, anh không băn khoăn hay thắc mắc và cũng không giận về việc mình không nhận được lời mời.

Anh chỉ nghĩ rằng có thể do ê kíp sản xuất không thấy có vai nào phù hợp với mình. NSND Công Lý chia sẻ, anh quan niệm rất đơn giản, làm nghệ thuật phải chấp nhận có lúc này lúc khác, có vai hợp thì làm, không có vai hợp thì thôi.

Lý do “không hợp vai” là do nghệ sỹ Công Lý dự đoán, bởi dù sao việc lựa chọn nghệ sỹ do đạo diễn quyết định. NSND Công Lý và phía VFC vẫn giữ được sự hợp tác tốt đẹp. Sau vai Lâm đồ tể ấn tượng trong “Những cô gái trong thành phố”, nghệ sỹ Công Lý tiếp tục có vai ông trùm đáng gờm trong “Mê cung”, gần nhất là vai thầy bói trong phim tâm lý tình cảm gia đình “Hoa hồng trên ngực trái”.

Được biết, việc ghi hình chương trình Gặp nhau cuối năm sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/1/2020 và sẽ phát sóng VTV vào 20 giời ngày 24/1/2020 (30 Tết Âm lịch).

Ngoài ra, có tin các nghệ sĩ còn tập luyện cho một chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo Quân khác do VFC thực hiện với tên gọi Táo Quân vi hành. Trong đó, bộ 3 Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu sẽ vi hành ở trời Âu. Chương trình cũng không có những buổi báo cáo, chầu trời như mọi năm mà sẽ tái hiện lại cuộc sống của người dân xa xứ. Được biết, Táo Quân vi hành được ghi hình tại thủ đô của Cộng hòa Czech từ tháng 9 và dự kiến được phát sóng trên VTV tối 23 Tết.