Không đồng ý ly hôn, chồng đánh đập, bóp cổ vợ trong phòng ngủ khiến dân mạng phẫn nộ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài chia sẻ cùng đoạn clip, người vợ tố cáo chồng đánh đập, ghì chặt cổ vì không đồng ý ly hôn.

Bài đăng tố cáo của người vợ tối ngày 5/7

Camera an ninh ghi lại một phần diễn biến vụ 2 vợ chồng xảy ra xô xát, cãi vã vào tối ngày 5/7 vừa qua. Trong clip, người chồng yêu cầu vợ nếu về ngoại thì phải để con lại ở nhà và anh không đồng ý chuyện ly hôn.

Tuy nhiên người phụ nữ đã lớn tiếng quát lại chồng, nói anh là "thằng điên", xưng hô "mày, tao" và quyết mang cả xe lẫn con về nhà bố mẹ đẻ. Người chồng lúc này không giữ được bình tĩnh, lao vào tát rồi ghì chặt vợ xuống sàn nhà: "Tao, mày tao cái gì ở đây? Anh đã bảo em rồi, em đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh. Anh sẽ thả em ra, nhưng ngồi đây mà suy nghĩ lại, nhớ chưa! Không bao giờ em gồng được anh đâu, anh bóp chết em luôn. Ngồi im, suy nghĩ lại bình tĩnh chưa...?"

Clip: Chồng không đồng ý ly hôn, đánh đập vợ dã man

Trong đoạn clip dài hơn 10 phút, người chồng vẫn giữ, ghì chặt vợ xuống sàn nhà và khi cô có ý định phản kháng, anh dùng chân đạp vào mặt để không cho cô chạy thoát. Cuối đoạn clip, người chồng đã gọi mở điện thoại cho người vợ gọi nói chuyện với gia đình bố mẹ đẻ. Cô gào khóc và nói: "Bố sang đi không nó sắp giết con rồi".

Khuôn mặt sau khi xảy ra xô xát của người vợ

Sau khi chia sẻ, đoạn clip nhận được nhiều sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Dù không rõ mâu thuẫn chính xác giữa 2 bên là gì, song đa số ý kiến đều tỏ ra bức xúc với hành xử côn đồ của người đàn ông đối với người phụ nữ của mình.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc