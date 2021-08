Không cho vào nhà vì dịch bệnh, thanh niên dùng xe tải ủi sập cổng

Ngày 21-8, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Minh (SN 1984, quê xã An Tây, TX.Bến Cát) và Võ Duy Kỳ (SN 1989, quê Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra hành vi cố ý làm hư hại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16-8, Nguyễn Minh Thanh đến nhà bà Nguyễn Thị Minh Trọng tại ấp Rạch Bắp, xã An Tây, TX. Bến Cát để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này bà Trọng không có mặt tại nhà, nên Nguyễn Minh Phương (SN 1971, là anh trai của bà Trọng) nói “Dịch bệnh vào nhà làm gì?” và không mở cửa cổng cho Thanh vào nhà. Thanh dọa ông Phương “nếu không mở cửa thì đừng có trách”, rồi Thanh bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Thanh cùng Trần Hoàng Giang (SN 1984, quê Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển xe ô tô tải loại 5 tấn, BS: 61C-073.62 chở theo Võ Duy Kỷ đến trước cổng nhà bà Trọng.

Tại đây, Thanh yêu cầu Kỷ dùng xe tải đụng sập cổng, tường rào nhà bà Trọng, giá trị tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TX. Bến Cát đã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành tạm giữ Nguyễn Minh Thanh, Võ Duy Kỷ để điều tra.

