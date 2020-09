Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ và lái xe ô tô tông cảnh sát cơ động Bắc Giang

Pháp luật

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ và lái xe ô tô tông chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Bắc Giang vào chiều ngày 14/9 về tội "Giết người".