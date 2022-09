Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương, VKSND đã khám nghiệm hiện trường

Tối 8-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan này đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương. Cũng trong chiều cùng ngày, VKSND tỉnh đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường.

Chiều 8-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra hiện trường vụ cháy

Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương được Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, ký trong chiều 8-9.

Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP HCM) làm chủ. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 và có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 6-9. Ngọn lửa bốc cháy tại một phòng hát ở tầng 2, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 32 thi thể, trong đó nhiều thi thể chưa xác định được danh tính.

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, chỉ đứng sau vụ cháy tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC ở TP HCM vào năm 2002.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động