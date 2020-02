Khởi tố phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên vụ lộ đề thi công chức

Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 - Ảnh: phuyen.gov.vn

Một lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác nhận sáng nay 7-2, cơ quan này đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Dũng - phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên - về tội "cố lý làm lộ bí mật nhà nước".

Cùng với ông Dũng, công an cũng khởi tố ông Nguyễn Minh Phát - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên và ông Bùi Văn Nam - phó trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ Phú Yên. Hai ông này bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong 3 bị can vừa bị khởi tố sáng nay, ông Nam bị bắt tạm giam 4 tháng, còn ông Dũng, ông Phát được cho tại ngoại điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, quá trình điều tra vụ án lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, cơ quan này xác định 3 cán bộ trên có vi phạm pháp luật nên đã khởi tổ để điều tra.

Trong đó ông Dũng là phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban ra đề thi; ông Nam và ông Phát là thành viên ban chấm thi.

Tháng 8 và tháng 11-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 1 chuyên viên Phòng tổ chức - công chức - viên chức Sở Nội vụ Phú Yên do liên quan đến vụ lộ đề thi này. Trong đó 2 người bị khởi tố tội "cố ý làm lộ bí mật nhà nước", 1 người bị khởi tố tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 được tổ chức vào ngày 10 và 11-11-2018 để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Yên.

Sau kỳ thi xảy ra việc tố cáo cán bộ làm lộ đề thi nên mãi đến ngày 10-6-2019, UBND tỉnh Phú Yên mới có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức này. Theo đó, có 879 thí sinh dự thi nhưng chỉ 141 thí sinh trúng tuyển, chưa đạt đủ với số chỉ tiêu kỳ thi đề ra.

Tác giả: Duy Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ