Khởi tố nguyên chủ tịch xã vi phạm trong bồi thường hỗ trợ tái định cư

Ngày 5/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” xảy ra tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, bắt tạm giam 3 bị can có liên quan.