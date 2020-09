Khởi tố người cha ôm hai con tự tử chỉ vì... vợ ở TP.HCM không gửi tiền về

Thượng úy Phan Đình Thượng bên hai cháu nhỏ được cứu trong vụ bố 'quyết tự tử" - Ảnh: T. THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 11-9, đại tá Lê Hồng Thắng - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Huy (32 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, giữa Huy và vợ xảy ra mâu thuẫn khi người đàn ông này gọi điện cho vợ đang ở trong TP.HCM yêu cầu gửi tiền ra, nhưng không được đáp ứng nên đã đe dọa sẽ chết cùng 2 con.

Người vợ nghĩ chồng nói đùa, tuy nhiên khoảng 0h10 ngày 8-8, Huy đi xe máy chở hai con gái là P.T.M.P. (12 tuổi) và P.T.K.T. (8 tuổi) ra khu vực kênh Hòa Bình rồi lao cả người lẫn xe xuống kênh nước sâu.

Khu vực kênh Hòa Bình - nơi Phùng Văn Huy hai lần lôi theo các con nhỏ xuống nhằm tự tử - Ảnh: T. THẮNG

May mắn khi đó thượng úy Phan Đình Thượng - cán bộ công tác tại Đội an ninh Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng - đang về nhà sau khi hết ca trực phát hiện sự việc đã lập tức lao xuống kênh vớt được 2 cháu bé, sau đó kéo cả Huy lên bờ an toàn.

Sau khi được cứu, Huy còn chửi bới đòi đánh thượng úy Thượng vì dám ngăn cản 'đường chết' của ba bố con.

Sau khi quát tháo xong, người này lại ôm 2 con của mình nhảy tiếp xuống kênh nước lần nữa và tiếp tục được anh Thượng cứu.

Lần này, anh Thượng đã báo thêm Công an phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh gần đó tới hỗ trợ để áp tải người đàn ông về trụ sở, riêng hai cháu nhỏ được đưa về nhà ông bà ngoại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Tiến Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ