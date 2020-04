Khởi tố 3 người làm giả hàng nghìn bộ quần áo bảo hộ y tế

Trương Thị Bình (38 tuổi, phó giám đốc Công ty Đức Anh) tại cơ quan công an - Ảnh: LÊ HƯƠNG

Chiều 17-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng 21 ngày của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Trương Thị Bình (38 tuổi, phó giám đốc Công ty Đức Anh), La Văn Thi (38 tuổi, giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh), Nguyễn Đức Việt Anh (33 tuổi, nhân viên Công ty Đức Anh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 192, Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó ngày 8-4, ba bị can này đã bị Công an TP Hà Nội tạm giữ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 8-4 tổ công tác 304 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra phát hiện kho thiết bị, vật tư y tế có dấu hiệu hàng giả tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa.

Tại kho hàng, nhân viên đang đóng gói nhiều mặt hàng khẩu trang, quần áo phòng mổ, dung dịch sát khuẩn, hóa chất, nhiều thiết bị y tế chưa rõ chủng loại cùng một số máy móc và các loại vỏ hộp, bao bì để phục vụ việc đóng gói sản phẩm.

Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế này là hàng giả.

Mở rộng điều tra, công an thu thêm 195 bộ trang phục phòng dịch, 10,5kg tem nhãn, gần 1.000 bộ áo phẫu thuật, 185 kính nhựa, 600 đôi găng tay cao su... giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan chức năng còn tạm giữ hàng chục nghìn bộ trang phục phòng dịch mang tem nhãn của Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Quang Trung. Hàng trăm nghìn sản phẩm là các loại vật tư y tế khác có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ...

Tại cơ quan công an, Trương Thị Bình khai nhận là người phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Đức Anh. Các bộ trang phục phòng dịch mà công an tạm giữ tại Công ty Đức Anh là do Bình mua các sản phẩm rời rồi chỉ đạo các nhân viên "phù phép" dán nhãn hàng hóa mang thương hiệu của Công ty Phúc Hà để đem bán ra thị trường.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ