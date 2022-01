Khởi tố 08 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề

Trong tỉnh

Ngày 10/01/2022, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố 08 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hơn 01 tỷ đồng.