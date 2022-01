Khởi My đón sinh nhật đơn giản bên gia đình

Mới đây nhất, ca sĩ Khởi My tổ chức sinh nhật đơn giản với những người thân yêu, không có những buổi tiệc hoành tráng, nữ ca sĩ đón tuổi mới bên cạnh mẹ ruột.

Có thể thấy dù đã bước sang tuổi 32, nhưng Khởi My vẫn nhí nhảnh trẻ trung với ngoại hình như ca sĩ tuổi teen. Chính vì vậy nhiều netizen đã bình luận chúc mừng sinh nhật "18 tuổi" của Khởi My. Kể từ khi lập gia đình cùng Kelvin Khánh, Khởi My rất ít tham gia hoạt động showbiz.

Bên cạnh đó, ca sĩ Khởi My cũng nhiều lần tâm sự bản thân cô và chồng đều muốn có được một gia đình hạnh phúc nên không thể vì tiền bạc mà bỏ gia đình được, hiện tại cô cảm thấy bằng lòng với những gì có được

Hiện, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Khởi My - Kevin Khánh được nhiều người ngưỡng mộ, họ là cặp đôi nổi tiếng hiếm hoi được sống cuộc sống theo ý thích cá nhân, được làm những gì mình yêu thích. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ nghề nữ ca sĩ lại cho ra những bài hát vô cùng chất lượng cũng như xuất hiện ở một vài chương trình truyền hình.

Tác giả: Phạm Linh (t/h)

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn