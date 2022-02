Sáng 25/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn qua cổng khu dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, làm 4 xe ô tô bị hư hỏng.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc tai nạn liên hoàn khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng tại Thái Nguyên

Theo những hình ảnh camera ghi lại, một chiếc xe ô tô trắng đang dừng tại nút giao thông chuẩn bị sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe chở cát lao tới đâm vào phía sau. Bị tác động mạnh, chiếc xe trắng này văng lên và tiếp tục va chạm với xe đầu kéo di chuyển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, chiếc xe trắng bị vỡ nát phần thân dưới. Còn chiếc xe chở cát sau khi đánh lái lại tiếp tục đâm vào 1 chiếc xe con khác đỗ ở lề đường.

Vụ việc khiến các xe bị hư hỏng nặng, giao thông khu vực này ách tắc cục bộ. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường để giải quyết, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoàng Huyền

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc