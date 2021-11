Khoảnh khắc cô gái chạy ra đường đón mẹ đi thu lượm ve chai về "gây bão" MXH Việt

Người ta thường có câu: "Cha mẹ giàu sang con thong thả - Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan", nhưng dẫu gia đình có khó khăn, thiếu thốn như thế nào, phận làm con cái cũng đừng nên thở than, mặc cảm.

Ngược lại, ta phải hiểu được rằng, con cái sinh ra đã mang ơn nghĩa sinh thành từ cha mẹ, lớn lên mang ơn nghĩa công lao nuôi dưỡng, thành người mang ơn nghĩa công lao giáo dục.

Để đền đáp công ơn trời bể ấy, mỗi người con chúng ta cần có thái độ và hành động đúng đắn. Như một đoạn clip ngắn được lan truyền trên mạng xã hội ngày hôm nay đã ghi lại hành động hiếu thảo của cô con gái dành cho mẹ mình, nhận về vô số lời khen ngợi.

Theo đó, đoạn clip được tài khoản có tên Mon Min (Tây Ninh) chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc cô con gái đang đứng đầu ngõ đợi mẹ đi làm về.

Được biết, mẹ cô bé làm nghề thu lượm ve chai. Từ xa, nhác thấy bóng mẹ đẩy chiếc xe đạp chất đầy hộp giấy, chai nhựa, những vật phế phẩm thu nhặt được... cô bé vội vàng chạy ào đến.

Mẹ đi làm về, cô con gái chạy ào ra có hành động khiến tất cả trầm trồ ngợi khen

Chủ nhân tài khoản kể: "Con bé còn trẻ mà hiểu chuyện quá, bảo sao sáng giờ mình cứ thấy nó đi ra đi vào thập thò ở đầu ngõ, ban đầu mình tưởng nó đợi shipper lấy hàng.

Hoá ra là đứng đợi mẹ về, mẹ bé làm nghề nhặt ve chai, trưa hôm nào đi làm về chiếc xe đạp cũ cũng chất đầt mấy bao đồ đồng nát. Lúc thấy mẹ, em nó chạy đến nhanh quá xíu ngã, nhìn thương gì đâu.

Ta không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, nên cũng đừng bao giờ mặc cảm hay chê bai người đã sinh ra mình."

Theo người chứng kiến sự việc, vừa nghe tiếng xe đạp lách cách quen thuộc chở đủ những món đồng nát nặng trĩu về đến đầu ngõ, cô con gái chạy ào ra đỡ rồi nhanh chóng dắt xe về nhà giúp mẹ mình.

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và không ngớt lời ngợi khen dành cho cô bé rất hiểu chuyện, biết thích nghi với hoàn cảnh gia đình và tôn trọng điều kiện cha mẹ có.

Người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai trong đoạn clip cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi tuy không có địa vị xã hội cao nhưng chị rất biết cách dạy dỗ con đến nơi đến chốn, để cô con gái lớn lên trở thành một người con hiếu thảo, không chê cha mẹ khó, biết ý thức vươn lên trong cuộc sống.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động

Khoảnh khắc ấm áp cũng giúp cộng đồng mạng chiêm nghiệm ra bài học cuộc sống ý nghĩa. Càng lớn, tiếp xúc va chạm nhiều, đi làm kiếm tiền rồi chúng ta mới thấy đồng tiền có được không hề dễ dàng gì. Đó là bao nhiêu mồ hôi nước mắt hay thậm chí là đổ máu mới có được.

Nhớ lại ngày bé, cảm thấy cuộc sống thật thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì, nhưng ta đâu biết rằng ngày ấy bao nhiêu vất vả, đớn đau bố mẹ đều chịu thay hết.

Chỉ khi ấy ta mới thấu được nỗi vất vả, cơ cực của bố mẹ để nuôi ta thành người và biết sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình, bố mẹ hơn.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc