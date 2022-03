Khoảnh khắc ám ảnh: Hai mẹ con ôm nhau nhảy từ tầng 10 chung cư bốc cháy

Ngày 23/3, tại chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Đáng chú ý, nạn nhân là hai mẹ con đã nhảy từ tầng cao xuống đất thiệt mạng.

Thời điểm này, nhiều người dân chứng kiến hai mẹ con bà N.T.N.N. (42 tuổi) và N.T.N.M. (18 tuổi) phi thân từ khu vực lan can xuống đất và tử vong tại chỗ. Khoảnh khắc hãi hùng này đã được người dân ghi lại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h15, căn hộ tầng 10 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân và bảo vệ đã không ngừng nỗ lực dập lửa nhưng bất thành do vị trí cao và khó tiếp cận.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau đó.

Thông tin ban đầu, khu vực cháy được xác định là từ phòng 10.2 tại tầng 10 của chung cư. Diện tích cháy khoảng hơn 20 mét vuông. Nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định chất cháy là nhiên liệu và thu giữ can nghi chứa xăng. Được biết, bà N. bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định tự tử. Ngoài ra, người này còn nợ tiền một số người. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn vụ cháy là do nạn nhân tự phóng hỏa bằng xăng.

