Khi hotgirl thành "siêu lừa": Lên kịch bản chặt chẽ như phim

Hotgirl lừa đảo 14 tỷ đồng trong 6 tháng

Báo Công an đưa tin, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị H. (trú phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) về việc bị Nguyễn Thị Ngọc Nga lừa đảo chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã xác định, trong vòng 6 tháng từ 2/2021 đến tháng 8/2021, lợi dụng uy tín của bản thân Nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với chị H. nhiều lần với tổng số tiền là 13, 6 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nga không có khả năng trả cho chị H. Tại cơ quan Công an Nga khai đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục địch cá nhân và không có khả năng thanh toán.

Để vay tiền của H. phục vụ thanh toán trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân, Nga đã lấy lý do để đáo hạn ngân hàng. Trong quá trình thực hiện Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn đặt vấn đề vay tiền và gọi điện tạo lòng tin đối với H.

Sau khi nhận được tiền do chị H. chuyển khoản, Nga đã dùng để trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 9/8/2022, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1992, trú tại khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hotgirl lừa đảo 8 tỷ đồng vì giả người thành đạt

Tháng 5/2022, Dân trí đưa tin, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Âu Thị Thanh Hằng không có việc làm ổn định nhưng "nổ" bản thân là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe sang, ở chung cư cao cấp.

Bằng vỏ bọc hotgirl thành đạt, Hằng kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để mở rộng kinh doanh trong thời điểm cơn sốt đất đang lên cao trào. Để tạo lòng tin, Hằng đưa cho các nhà đầu tư giấy chứng nhận sử dụng đất (thực chất là số giả) để thuyết phục góp vốn. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất giữa hai bên, nhà đầu tư chuyển tiền liền bị Hằng chiếm đoạt.

Bước đầu công an đã chứng minh, bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm tới nay, Âu Thị Thanh Hằng đã lừa chị P.T.M.H. (SN 1991, trú Hà Nội) góp vốn đầu tư 2 thửa đất và chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Hotgirl lừa đảo hơn 21 tỉ đồng chấn động Bình Thuận

Năm 2022, vụ vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của Hồ Thị Ngọc Yến gây chấn động Bình Thuận. Được biết, Hồ Thị Ngọc Yến là người chuyên làm thủ tục cho vay đáo hạn ngân hàng. Tháng 9/2018, Yến lừa vợ chồng anh Trần Thanh Duy Lâm (trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) sang nhượng lô đất diện tích 367 m2 ở đường Phạm Hùng (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) cho mình để Yến lấy sổ vay tiền, làm đáo hạn.

Yến ký một hợp đồng vay tiền 10 tỉ đồng của vợ chồng anh Lâm. Sau khi thửa đất được cập nhật sang tên thì Yến đã bán cho người khác để chiếm đoạt thửa đất trị giá hơn 8,1 tỉ đồng.

Tiếp đó, vào tháng 10/2018, Hồ Thị Ngọc Yến vay bà Nguyễn Thị Năm (41 tuổi, trú xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc) 1,5 tỉ đồng, theo lãi suất ngân hàng. Việc vay mượn có ông Phí Văn Thành ký người làm chứng.

Biết bà Năm có nhu cầu mua nhà ở Phan Thiết, Yến mượn bà Trần Thị Xảo (61 tuổi, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) sổ đỏ của căn nhà số 22 đường Nguyễn Thái Học (TP Phan Thiết) để giải quyết công việc.

Yến nói dối căn nhà này Yến đã mua nhưng chưa sang tên và muốn bán lại cho bà Nguyễn Thị Năm. Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng Công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của bà Năm tổng cộng 7,1 tỉ đồng…

Cứ như thế, tổng giá trị tài sản Hồ Thị Ngọc Yến đã chiếm đoạt của vợ chồng ông Trần Thanh Duy Lâm, bà Nguyễn Thị Năm và ông Võ Thái Nhựt là hơn 21,2 tỉ đồng.

Tháng 5/2022, sau 5 ngày xét xử và nghị án, HĐXX tỉnh Bình Thuận tuyên bố hành vi của bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến (29 tuổi, trú thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng là lừa đảo nhiều người, số tiền lớn.

Hotgirl lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm người qua mạng xã hội

Thông tin từ Công an Thành Hoá cho biết, từ tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu.

Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ, nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận giá cả và đặt hàng.

Sau đó, Trang yêu cầu người mua phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng và chuyển vào tài khoản ngân hàng AU DUC PHUONG (số 0202014206101) hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG (số 0106972296101), mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và gửi số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực, rồi Trang lại sắp xếp có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin và yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền.

Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước, với tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng.

Hotgirl lừa đảo hơn 3 tỷ đồng tiền đặt cọc đất rồi bỏ trốn

Hoàng Thị Tuyết (21 tuổi trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã bỏ trốn sau khi nhận 3 tỷ đồng tiền cọc mua đất của 6 người.

Đối tượng Tuyết sau khi vẽ ra cho các nạn nhân nhiều dự án bất động sản có thể sinh lời ngay trên địa bàn thành phố Móng Cái, đã huy động được số tiền lớn và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công an Quảng Ninh thấy trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6-2022, Tuyết thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc bán đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa.

Sau đó, Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo hợp đồng đã ký, cũng không trả lại tiền đặt cọc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tổng số tiền mà Tuyết đã chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: giadinhonline.vn