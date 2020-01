Khi độ chịu chơi ngày Tết đã lên đến tầm khu phố: Đèn nháy xanh đỏ dọc con ngõ, thêm tí nhạc là xôm như vũ trường

Tết nguyên đán Canh tý đã cận kề và đây chính là thời điểm phù hợp nhất để các gia đình, các khu phố trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón một cái Tết thật vui vẻ, hoành tráng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại dàn đèn nháy trang trí được đầu tư cực khủng tại khu phố nọ. Độ chịu chơi cùng tinh thần đón Tết cực "nhiệt" của người dân khu phố này đã khiến tất cả phải trầm trồ.

Your browser does not support the video tag.

Khu phố treo đèn nháy xanh đỏ dọc con ngõ, thêm tí nhạc là xôm như vũ trường - Nguồn: KSC

Theo nội dung đoạn clip, khu phố này chăng đèn nháy, đèn LED khắp cả con ngõ dài. Hàng ngàn bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy rọi lên tường, hắt xuống đường tạo nên khung cảnh lung linh bất ngờ đến... "siêu thực".

Không những thế, khu phố này còn thiết kế được dàn đèn lồng đỏ treo giữa ngõ, cứ cách vài mét lại có 1 chiếc đèn lồng sáng lung linh. Nhiều dân mạng phải trầm trồ, cho rằng khu phố này thêm chút nhạc xập xình thì xôm chẳng khác gì quán karaoke hay quán bar.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng choáng toàn tập, hết lời ngưỡng mộ độ đầu tư, chịu chơi của khu phố. Nhiều người cũng cho rằng những người dân trong khu phố này chắc hẳn rất đoàn kết nên mới có thể đồng lòng trang hoàng hoành tráng như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đã khoe về sự đầu tư chẳng phải dạng vừa của khu phố mình cho dịp Tết đã cận kề:

"Quê tôi chỉ được thế này thôi" - FB Bùi Trọng Dương

"Mời mọi người về thăm quê em" - FB An Nguy

"Ngõ nhà tôi đây" - FB Nguyễn Thu Trang

"Chơi chưa" - FB Nguyễn Phương

Tác giả: Mèo Tùng

Nguồn tin: helino.vn