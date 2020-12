Khép lại chuyện lùm xùm 'xúc phạm gia đình Chí Tài', gymer Duy Nguyễn nhận sai và xin lỗi

Cát Phượng (mặc áo đen, nón đen) và gymer Duy Nguyễn tại buổi nói chuyện sáng 14-12 - Ảnh: Nguyễn Ái Châu

Sự việc gymer Duy Nguyễn nói những lời lẽ phản cảm về cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ là ca sĩ Phương Loan đã gây sự bức xúc trong dư luận.

Sau khi kết thúc tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại TP.HCM, một số nghệ sĩ như Cát Phượng, Trần Bùm, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Hoàng Mèo... đã đến nơi làm việc của gymer này vào sáng 14-12 để 'nói chuyện'.

Có rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi khiến giao thông ở đây trở nên ùn tắc. Lực lượng chức năng phường Bình Trị Đông B và quận Bình Tân đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông cũng như nhắc nhở không tập trung đông người.

Các nghệ sĩ tới sớm và ngồi chờ trước khi buổi gặp bắt đầu - Ảnh: Đ.B.

Kết thúc buổi gặp, diễn viên Quách Ngọc Tuyên thông báo cuộc nói chuyện đã giải quyết được vấn đề trong không khí hòa nhã, không có xô xát: "Mọi chuyện đã giải quyết xong, đúng như con người và cách sống của anh Tài: vui vẻ, hòa bình. Bạn ấy cũng đã gửi lời xin lỗi, coi như xong".

Diễn viên Cát Phượng là người đứng ra nói chuyện chính với Duy Nguyễn, cô cho biết: "Chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã nhất có thể vì với tôi: một người sai là đủ.

Qua sự việc này mong em thay đổi cách ăn nói với tất cả mọi người và hãy quay clip xin lỗi anh Chí Tài, chị Bé Heo (ca sĩ Phương Loan - PV) bằng những lời chân thành nhất. Sau này trong cách nói chuyện đừng xúc phạm đến bất kỳ ai dù đó là đứa trẻ con".

Kết thúc buổi trò chuyện, nhóm nghệ sĩ tham gia gửi tới một "món quà" cho gymer Duy Nguyễn là hai quyển sách của môn học đạo đức và giáo dục công dân (!).

Sau đó, Duy Nguyễn đã đăng tải một video gửi lời xin lỗi đến vợ, người thân, bạn bè và người hâm mộ cố nghệ sí Chí Tài.

"Trong video livestream vừa qua, tôi có phát biểu sai về chị Bé Heo và bình luận không hợp lý về đám tang anh Chí Tài.

Tôi xin nhận sai và một lần nữa tôi xin được xin lỗi thành khẩn nhất đến chị Bé Heo, vong linh anh Chí Tài, quý anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ anh Chí Tài trong và ngoài nước. Tôi thành thật xin lỗi" - người này nói.

Hữu Châu, Hoài Linh khuyên nghệ sĩ ‘đừng hung dữ’ Hữu Châu, Hoài Linh mong nghệ sĩ đừng để bị hiểu lầm là người hung dữ - Ảnh: NVCC Rạng sáng 14-12, giữa lúc hàng chục nghệ sĩ đăng tải những lời đe dọa, dọa đánh với huấn luyện viên gym "có lời xúc phạm nghệ sĩ Chí Tài", các nghệ sĩ Hữu Châu, Hoài Linh đã lên tiếng trên mạng xã hội để ngăn làn sóng giận dữ này. Nghệ sĩ Hữu Châu viết: "Làm gì làm, sao cũng được, nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề hát này, nghĩ mình toàn là những người hung dữ. Các em, các cháu ơi!". Đồng tình với Hữu Châu, nghệ sĩ Hoài Linh cũng bình luận: "Anh nói các em nó đi anh". Hữu Châu đáp lại: "Anh chỉ nói như trên, hi vọng nhiều em, cháu hiểu và nghe lời mình. Em nghỉ ngơi đi, mấy ngày mệt rồi!". Nhiều khán giả nhận ra rằng chính nghệ sĩ Hoài Linh là người đau khổ và mệt mỏi nhất trong những ngày qua khi phải chạy đôn chạy đáo tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Chí Tài, người anh thân thiết nhất. Nhưng Hoài Linh vẫn không hề lên tiếng trách móc gymer Duy Nguyễn, trái lại anh còn mong các đàn em, đàn cháu ứng xử chừng mực. Đáp lại lời khuyên của Hữu Châu và Hoài Linh, một số nghệ sĩ đã gỡ những bài đăng giận dữ của họ về vụ việc.

