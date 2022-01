Khánh thành Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An tại thị xã Cửa Lò

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy – Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ. Về phía thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Uỷ viên BTV thị uỷ; Phó chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND thị xã.

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thanh thiếu nhi đứng tốp đầu của cả nước. Nhằm tạo điều kiện tốt cho thanh thiếu nhi toàn tỉnh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An tại thị xã Cửa Lò và giao cho Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư. Sau 18 tháng khẩn trương thi công, công trình Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng. Trung tâm có diện tích đất sử dụng hơn 19.000m2 với số vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Khối nhà lưu trú, hội trường lớn, khối nhà hành chính, học tập cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

Đóng chân tại đô thị du lịch biển Cửa Lò xinh đẹp, gần với các điểm du lịch, việc Trung tâm khánh thành đi vào hoạt động sẽ tạo môi trường lành mạnh, giúp thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các hoạt động dã ngoại, giao lưu văn hoá, thể thao, giúp thanh, thiếu nhi khám phá, thể hiện mình. Công trình còn có ý nghĩa quan trọng thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XII.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn khẳng định việc khánh thành Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An là sự kiện có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Đồng thời đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy vận hành Trung tâm để khai thác, phát huy có hiệu quả công trình, thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh về tham gia sinh hoạt và học tập, đưa nơi đây trở thành nơi chắp cánh ước mơ, phát triển kỹ năng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tác giả: Dương Tân – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn