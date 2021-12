Khánh thành điểm trường mơ ước cho học sinh vùng cao ở Hà Giang

Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường Bản Chang (Ảnh Nguyễn Chương)

Bản Chang là điểm trường khó khăn nhất trong bốn điểm của Trường Mầm non Quảng Ngần. Trong khi đó, Quảng Ngần cũng là một xã thuộc Vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn) với 90% dân số là người dân tộc Dao, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu/người/năm. Bản Chang và nhiều bản khác trong xã vẫn chưa có điện lưới và sóng điện thoại. Năm học 2019-2020, các học sinh mầm non của điểm Bản Chang phải học nhờ tại phòng học vốn đã chật chội của khối tiểu học cách đó vài trăm mét.

Sau khi nhận được thông tin kết nối và hình ảnh khảo sát từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Đoàn Thanh niên BAC A BANK đã thống nhất sử dụng toàn bộ số tiền 250 triệu có được từ việc bán áo đồng phục gây quỹ để ủng hộ công trình. UBND huyện Vị Xuyên cũng đã quyết định đối ứng thêm 250 triệu đồng để có đủ kinh phí xây dựng những phòng học kiên cố, giúp các em học sinh được học trong các phòng học đạt tiêu chuẩn.

Ông Đoàn Văn Tuấn trao quà của Đoàn thanh niên BAC A BANK cho điểm trường và các em học sinh (Ảnh Nguyễn Chương)

Ông Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban kế hoạch và Thông tin Quản trị kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên BAC A BANK cho biết: “Đoàn Thanh niên BAC A BANK có truyền thống thực hiện các hoạt động xã hội bằng nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp của đoàn viên thanh niên. Ngoài tự thực hiện nhiều hoạt động, Đoàn Thanh niên BAC A BANK cũng hợp tác với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt để xây dựng trường học cho học sinh vùng cao, và điểm Bản Chang là công trình xây dựng thứ hai chúng tôi hợp tác với Quỹ. Việc tham gia trực tiếp xây dựng trong ngày khởi công cùng chính quyền và bà con bản Chang vô cùng ý nghĩa với các đoàn viên thanh niên trong việc góp phần mang đến thêm một mái trường cho các em nhỏ vùng cao”.

32 học sinh mầm non Bản Chang được học tập trong điểm trường mới từ năm học 2021-2022

Với việc xây dựng hai phòng học mới cùng các công trình phụ trợ bao gồm nhà vệ sinh, tường rào, sân chơi, công trình đã mang đến một môi trường học tập rộng rãi, khang trang, an toàn và thân thiện cho các em học sinh.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng quà cho toàn bộ học sinh điểm trường tại lễ khánh thành

Tại lễ khánh thành, Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo NTNN, Điện tử Dân Việt, Đoàn Thanh niên Bắc Á Bank đối với tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Ông cho biết công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đến trường, giảm tải cho điểm trường chính, đồng thời mở rộng quy mô trường Mầm non đáp ứng nhu cầu cho các cháu được học tập, vui chơi qua đó góp phần vào sự phát triển giáo dục của địa phương.

Lớp học khang trang của điểm trường (ảnh Nguyễn Chương)

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng trao tặng bộ thiết bị và dụng cụ nhà bếp phục vụ các bữa ăn bán trú cho trẻ tại điểm trường và quà tặng cho toàn bộ học sinh trong ngày khánh thành. Đồng thời, Đoàn Thanh niên BAC A BANK cũng đã trao tặng 40 bộ giường xếp góp phần mang đến những giờ ngủ trưa ấm áp tại trường học và hai bộ đồ chơi ngoài trời giúp các em có những giờ vui chơi thoải mái, vui vẻ ngay tại sân trường.

Chị Phàn Thị Sầu (25 tuổi), người dân ở thôn Bản Chang cùng hàng trăm người dân ở trong bản có mặt tại điểm trường từ sớm. Chị Sầu có cậu con trai 3 tuổi đang học tại trường mầm non này.

"Phòng học trước của các con lụp xụp, không đảm bảo an toàn. Những ngày mưa to, gió lớn gia đình chúng tôi không dám cho đi học vì sợ nguy hiểm, ảnh hưởng đến các con. Nay nhìn thấy điểm trường mới khang trang đẹp đẽ như này gia đình tôi rất vui, yên tâm. Điểm trường này trước đây là niềm mơ ước của bà con dân bản nhưng nay đã thành hiện thực rồi. Bà con chúng tôi gửi lời cám ơn đến Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Bắc Á và các nhà tài trợ" - Chị Phàn Thị Sầu (25 tuổi), người dân ở thôn Bản Chang, có cậu con trai 3 tuổi đang học tại trường mầm non cho biết.

Các cô trò điểm trường Bản Chang hân hoan trong lễ khánh thành điểm trường

Là một quỹ xã hội - từ thiện và hoạt động phi lợi nhuận với sứ mệnh đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt có cùng tầm nhìn với BAC A BANK trong các hoạt động thiện nguyện, phát triển, trong đó có việc xây dựng nhiều công trình dân sinh phục vụ việc học tập, đi lại, sinh hoạt của trẻ em tại các khu vực khó khăn. Công trình tại Bản Chang tiếp tục phục vụ sứ mệnh của hai đơn vị khi giúp con em trong bản có điều kiện học tập tốt nhất, giúp bố mẹ yên tâm làm ăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung và gia đình nói riêng.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình càng thêm ý nghĩa với chính quyền, người dân địa phương và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khi hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang và kỷ niệm 7 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn