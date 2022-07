Khánh Hòa khai trừ khỏi Đảng loạt cựu cán bộ vướng sai phạm trong giao "đất vàng"

Khu "đất vàng" tại số 1 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Những cựu cán bộ trên vừa qua bị Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất số 1, đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khu đất này trước đây là Trường Chính trị (cũ), được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty cổ phần Thanh Yến thực hiện Dự án BT. Công ty CP Thanh Yến đã xây dựng Dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ, y tế, văn phòng khách sạn, nhà chung cư Nha Trang Center 2 (sau đó đổi tên thành Dự án Gold Coast) trên khu đất này.

Dự án Gold Coast Nha Trang tọa lạc trên diện tích gần 7.400m2, được ví như đất vàng vì sở hữu 2 mặt tiền giữa lòng TP.Nha Trang.

Đổi lại, Công ty Thanh Yến xây Trường Chính trị mới với mức đầu tư 149 tỷ đồng, không đấu thầu. Tổng giá trị khu đất được giao là hơn 114 tỷ đồng - được cho là rẻ hơn rất nhiều so với quy định và giá thị trường.

Quá trình điều tra vụ án kể trên, đến nay, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, các cựu lãnh đạo bị xác định đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá đất tại dự án BT Trường Chính trị; tham mưu định giá bán tài sản; không tham mưu tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với dự án BT và hoàn vốn đất tại dự án…

Những sai phạm này dẫn tới tỉnh giao đất giá rẻ cho DN không đúng quy định, gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 74 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/6, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; các quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với 9 bị can nêu trên và các quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Vinh- cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Dẽ- cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Thọ- cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Nguyễn Ngọc Tuấn- cựu Phó Trưởng phòng vật giá, Sở Tài chính về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự.

