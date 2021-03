KHẨN: Tìm người trên chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội, TP.HCM ghi nhận 1 ca dương tính

Tới 21h tối nay 25-3, lực lượng chức năng TP Thuận An, Bình Dương đã phong tỏa tuyến đường D35, khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú do có liên quan một ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng Bình Dương, cách đây mấy ngày, người này có tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và có tiếp xúc gần với người Campuchia. Bước đầu, đại diện UBND TP Thuận An cho biết có 8 người được xác định có tiếp xúc gần với người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nên đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.