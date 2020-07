Khám phá thiên nhiên diệu kì tựa khu sinh thái tại VietView Xuân An

VietView Xuân An là mô hình quán cà phê – nhà hàng 2 trong 1 lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Với không gian sinh thái rộng hơn 3.000m2, VietView mong muốn đây sẽ luôn là nơi khiến cho các thực khách được thư giãn mỗi lần ghé thăm.

Không gian xanh mát đậm chất thiên nhiên

Điểm đặc biệt khiến cho VietView Xuân An “chất” hơn hẳn những quán cà phê khác nằm ở không gian xanh mát, trong lành, đậm chất thiên nhiên với rừng cây, hòn non bộ, hồ cá khiến cho thực khách mê mẩn.

Quán cà phê view hồ cá rất được lòng du khách

Ngoài quán cà phê, VietView còn nổi tiếng với hệ thống nhà hàng và khách sạn cùng chung một không gian sinh thái tạo thành tổ hợp nghỉ dưỡng lý tưởng cho các thực khách. Nối hai bờ sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh, VietView phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng, từ hẹn hò đôi lứa đến gặp gỡ bạn bè hay sum vầy gia đình.

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng và vợ đã ghé thăm VietView sau khi Viettel có chuyến đến làm khách trên sân Vinh.

Chỉ cách TP.Vinh ít phút đi xe nhưng đến với VietView Xuân An, mọi người đã có thể cảm nhận ngay một không khí rất khác so với sự nhộn nhịp của đường xá phố phường. Không còn khói bụi, không còn tiếng còi xe inh ỏi, nơi đây chỉ còn tiếng gió xôn xao của rừng cây, tiếng nước chảy róc rách của hòn non bộ. Vào ban ngày, nhà hàng sinh thái rất mát mẻ và dễ chịu nhờ có nhiều cây xanh và sông nước. Còn khi màn đêm buông xuống, nơi này trở nên lung linh và huyền ảo dưới những ánh đèn lấp lánh.

VietView về đêm rực rỡ với đầy màu sắc

“Cuối tuần gia đình mình rất hay xuống đây, phần vì gần dễ di chuyển, mà dịch vụ cũng rất tốt, món ăn ngon, cả nhà sáng đi chiều về, thích lắm”, anh Bùi Tuấn Anh, một vị khách quen thuộc của VietView chia sẻ.

Không gian phòng được VietView thiết kế sang trọng, đẳng cấp, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng

Các loại phòng nghỉ dưỡng của VietView Xuân An vô cùng đa dạng, đẩy đủ các loại phòng lớn bé, phòng thường, phòng vip, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, VietView còn có hội trường ngoài trời với sân khấu lớn, hoành tráng, là nơi lý tưởng để các cặp đôi tổ chức lễ cưới.

Your browser does not support the video tag.

Video: VietView Xuân An nhìn từ trên cao

Để níu chân được du khách, ngoài một không gian đẹp, gần gũi với thiên nhiên, VietView còn rất nổi tiếng với những món ăn được nấu bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các môi trường đẳng cấp 5 sao, đảm bảo sẽ luôn luôn làm vừa lòng khách hàng. Đến với VietView Xuân An, các quý khách hàng sẽ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm.

Khách hàng sẽ được thưởng thức những cốc bia tươi mát lạnh chỉ có tại VietView Xuân An

Bãi đậu xe rộng rãi, thoáng mát, hệ thống camera giám sát tài sản rất chặt chẽ

Dù là người Nghệ An, Hà Tĩnh hay chỉ là những du khách đến đây để du lịch, VietView cũng là nơi rất lý tưởng để thư giãn, quên đi hết mọi ưu phiền trong cuộc sống. Đặc biệt, đây còn là nơi để trốn đi cái nóng bỏng rát của miền trung những ngày qua.

Nhà hàng sinh thái VietView Xuân An Địa chỉ: Nằm trong Khu đô thị Xuân An Green Park, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, HàTĩnh. Hotline: 0971116999 Email: VietviewxuanAn2019@gmail.com

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn