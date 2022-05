Khám phá thiên đường ẩm thực chợ Bắc Mỹ An: Món nào cũng xuất sắc, giá chỉ từ 10.000 đồng

Bên cạnh chợ Cồn và chợ Hàn, khi đến với Đà Nẵng, chợ Bắc Mỹ An cũng là một trong những khu chợ ẩm thực lừng danh thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương. Chợ Bắc Mỹ An là một chợ dân sinh, bán rất nhiều loại thực phẩm đa dạng phong phú phục vụ đời sống thiết yếu hằng ngày. Điểm hấp dẫn ở chợ Bắc Mỹ An chính là những gian hàng bán đồ ăn vặt cực kỳ hấp dẫn với cái giá siêu rẻ.

Các bạn nên dành một buổi để khám phá hết những món ăn cực ngon và nổi tiếng ở khu chợ này nhé.

Kem bơ cô Vân

Chắc chắn khi nhắc tới chợ Bắc Mỹ An thì ai cũng nghĩ ngay tới những ly kem bơ ngon tuyệt đỉnh, bởi ở đây có món kem bơ nổi tiếng nhất nhì Đà Nẵng. Đi thẳng từ ngoài cổng chợ vào trong thì bạn sẽ bắt gặp ngay quán kem bơ cô Vân ở gian hàng chính giữa. Những nguyên liệu chính trong món kem bơ thơm ngon này gồm có: bơ chín, kem tươi, đậu phộng rang. Khi chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một ly kem bơ, thanh mát, vừa bùi, béo ngậy mà không bị ngấy.

Kem ở đây được làm thủ công, bơ được xay sẵn cho vào một thau lớn. Khi có khách đến ăn thì chị chủ bắt đầu cho bơ vào cốc rồi cho một lớp kem lên trên. Nếu bạn ăn kem bơ sầu riêng thì sẽ có thêm một lớp sầu riêng lên trên nữa. Cuối cùng sẽ là một ít đá bào và trên cùng là một lớp dừa sấy, nhìn ly kem bơ với đủ màu sắc đã thấy hấp dẫn rồi.

Bơ có vị beo béo và mịn kết hợp với lớp kem ở trên càng tăng thêm độ mịn có cảm giác tan chảy từ từ trong đầu lưỡi, dừa sấy thì giòn giòn ngọt ngọt tạo nên một hương vị rất ngon lành và ngọt ngào.

Giá mỗi ly kem bơ chỉ từ 12.000 - 15.000 đồng, ngoài ra quán còn bán thêm một số loại chè, nước ép trái cây khác nữa với giá cũng chỉ từ 8.000 – 20.000 đồng.

Ốc xào

Đến chợ Bắc Mỹ An thì nhất định bạn khó có thể cưỡng lại được những thau ốc xào hấp dẫn. Ốc ở chợ không quá đa dạng, chỉ có hai loại chính là ốc hút và ốc bươu nhưng vẫn hút khách bởi hương vị rất thơm ngon. Nếu bạn muốn nếm thử cả hai loại thì có thể yêu cầu một bát ốc lẫn để thử vị.

Ốc được xào rất ngấm, đượm vị, đậm đà. Chủ quán rất khéo léo, dùng dao hoặc kéo để tách vỡ phần trôn ốc giúp cho gia vị xào được ngấm đều, ngấm sâu. Mùi thơm của sả, ớt, dầu hào, cốt dừa… hòa quyện, tạo nên vị mặn ngọt, béo ngậy khiến du khách mê mẩn.

Những quán ốc ở chợ Bắc Mỹ An đều là những quán ngon Đà Nẵng được học sinh, sinh viên yêu thích. Bàn ghế tại quán rất nhỏ, thấp, bằng nhựa màu. Khách muốn vào ăn cũng phải chờ đợi nhau, nhiều khi không có chỗ ngồi. Tuy nhiên, vì món ăn này rất hấp dẫn nên mỗi ngày khách đều tấp nập đến đây.

Ram cuốn cải

Món ăn này khá phổ biến ở các tỉnh miền Trung và khi đến với chợ Bắc Mỹ An, bạn cũng có thể gọi cho mình một suất để nếm thử. Ram cuốn cải có 2 thành phần chính là ram và lá rau cải để cuốn. Nhân ram truyền thống có mộc nhĩ, thịt, miến. Phần vỏ ram thường làm từ bánh tráng bò bía hoặc bánh tráng lề, khi chiên lên sẽ cực kỳ giòn và khi nhai sẽ rất vui miệng. Ram được cuốn thêm lá cải ở ngoài sẽ tạo ra vị thanh mát, và giảm độ ngấy của ram. Khi ăn món này bạn sẽ chấm kèm nước chấm chua ngọt.

Ở chợ Bắc Mỹ An, mỗi suất ram cuốn cải thường có giá 15.000 - 20.000 đồng.

Các loại bún

Ở chợ Bắc Mỹ An không thiếu những món bún ăn lót dạ đặc biệt ngon lành và mang đậm hương vị người miền Trung. Cùng điểm qua một số món bún được yêu thích tại khu chợ này nhé!

Bún mắm

Một tô bún mắm gồm có bún, đậu phộng rang, thịt heo luộc, các loại rau sống như xà lách, giá, rau thơm,... Tất cả được trộn cùng với mắm nêm thơm ngon. Các nguyên liệu hòa quyện cùng nhau tạo nên bát bún mắm hương vị đậm đà, đặc trưng mùi mắm nêm.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy cho mình một hàng bún mắm trong chợ. Mỗi tô bún mắm ở chợ Bắc Mỹ An có giá 15.000 - 20.000 đồng.

Bún thịt nướng

Bên cạnh bún mắm, bún thịt nướng cũng là một trong những món bún quen thuộc của người dân Đà Nẵng. Một tô bún thịt nướng đầy đủ gồm thịt nướng, đậu phộng rang, dưa chuột, rau sống hành phi, kèm nước sốt tương, tất cả trộn lẫn với nhau. Bún thịt nướng ăn nhiều mà không bị ngán bởi có đủ loại rau sống, dưa chuột, hơn hết là thịt nướng được tẩm ướp đậm đà và thơm ngon.

Ở chợ Bắc Mỹ An, bạn có thể ghé ăn thử ở quán cô Oanh với giá 15.000 - 20.000 đồng/tô.

Bún trộn

Bún trộn sử dụng các sợi bún có màu vàng kết hợp với rau răm, hành lá, da heo, đậu phộng, nấm, nem chả chua ngọt… trộn cùng với nước mắm thơm ngon. Khi thưởng thức món ăn này, bạn sẽ cảm nhận được vị dai của bún, sần sật của da heo, bùi bùi của đậu phộng vị thơm nồng của hành phi, kết hợp với nước mắm đậm đà. Bún được ăn kèm với bánh đa nướng và có giá từ 10.000 - 15.000 đồng.

Ngoài ra chợ Bắc Mỹ An cũng có rất nhiều quầy bán các loại bánh như bánh căn, bánh bột lọc, bánh ướt, bánh đập, bánh tiêu, bánh tráng trộn,… đều rất ngon và giá cả phải chăng. Bạn có thể dành thời gian để thưởng thức tại khu chợ này nhé!

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn