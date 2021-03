Khai mạc giải bóng đá Cup BANCA Bắc Trung Bộ lần thứ 1

Đến dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Thu Thu – GĐ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An; ông Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Công ty CP Bảo hiểm Agribank chi nhánh Nghệ An tổ chức giải bóng đá Cup BANCA Bắc Trung Bộ lần thứ 1 năm 2021. Giải bóng đá không chỉ là cơ hội để kết nối các đơn vị trên địa bàn mà đây còn là cơ hội thử sức, giao lưu cùng nhau trên sân cỏ, là dịp gặp gỡ, giúp đỡ mọi người hiểu và gắn kết nhau hơn nữa giữa cán bộ Agribank và cán bộ Abic. Bên cạnh đó, giải bóng đá còn thể hiện tinh thần gắn kết cùng phát triển, hướng tới những mục tiêu chung, nhân rộng an sinh xã hội, quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ.

Ông Phạm Văn Tuyển - Đại diện ban tổ chức phát biểu trong buổi lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Tuyển - Phó Giám đốc công ty CP Bảo hiểm Agribank, trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Giải bóng đá Cup BANCA Bắc Trung Bộ lần thứ 1 là một sân chơi thú vị, bổ ích và vô cùng ý nghĩa. Mong rằng giải bóng sẽ được tổ chức thường niên để nâng cao tinh thần thể thao và sức khỏe của tất cả mọi người cùng như quy tụ được thật nhiều những tấm lòng thơm thảo để sẻ chia bớt những khó khăn cho người dân trên địa bàn. Chúc các đội bóng thi đấu đầy nhiệt huyết và chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp".

Tham dự giải đấu năm nay có 6 đội: FC Agribank Nam Nghệ An, FC Agribank Nghệ An, FC Hà Tĩnh II, FC Agribank Tây Nghệ An, FC Bảo Hiểm Agribank, FC Agribank Hà Tĩnh I. Các đội sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ thi đấu tranh chức vô địch, hai đội nhì tranh giải 3, hai đội xếp thứ ba tranh giải 5, 6.

Dù là giải thi đấu giao hữu nhưng tất cả các đội đều chuẩn bị cho mình những cầu thủ tốt nhất, lối chơi chuyên nghiệp nhất. Những cuộc chạm trán giữa các đội bóng này hứa hẹn sẽ rất kịch tính và sôi động.

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ sẽ điều hành giải đấu công bằng

Đại diện cầu thủ tuyên thệ sẽ chơi bóng với tinh thần cao thượng

Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải "Cup BANCA "

Sau lễ khai mạc, đã diễn ra 2 trận đấu giữa FC Agribank Nam Nghệ An và Bảo hiểm Agribank Nghệ An, trận đấu còn lại là sự đọ tài giữa FC Agribank Nghệ An và FC Agribank Hà Tĩnh. Các đội bóng đã bước vào thi đấu vòng loại với tinh thần thể thao cao thượng, các cầu thủ luôn tự tin, nhiệt tình, tạo ra được những pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Trước đó, vào chiều ngày 19/3, giải đã diễn ra 2 trận đấu với kết quả FC Agribank Nam Nghệ An 3-1 FC Agribank Hà Tĩnh và FC Agribank Nghệ An 4-5 Agribank Tây Nghệ An.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn