Khách hoảng loạn vì cả chục xe giường nằm bị ném đá trong đêm

Tài xế dán lại kiếng bị ném đá bằng băng keo

Theo lời anh Trần Đức Huân (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), hành khách xe Phương Trang biển số 51B-310.21 đang trên đường đi Nha Trang. Lúc 23h30, khi xe đến khu vực xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai thì bất ngờ nghe tiếng "bụp" rất to ngay vị trí anh Huân đang nằm. Sau đó là tiếng kính răng rắc bên cửa sổ.

Phát hiện xe bị ném đá, hành khách vô cùng hoảng sợ. Tài xế liền cho xe tấp vào lề và báo công an. May mắn trên xe không ai bị thương.



Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, gần chục chiếc xe giường nằm di chuyển ngang địa phận này cũng gặp tình trạng tương tự. Các xe xếp hàng dài với thương hiệu Phương Trang, Phước Thiện, Xe Nhà, An Anh, Cúc Tùng... đều bị ném đá vỡ kiếng, có xe bể hẳn.



Theo các tài xế, tình trạng xe giường nằm bị ném đá trong đêm vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên chưa bao giờ nhiều xe bị ném đá cùng lúc nhiều như trong đêm 21/2 vừa qua.



Các tài xế cũng cho hay, thời gian gần đây không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích, va chạm với bất kỳ nhà xe nào. "Việc ném đá nói trên vô cùng nguy hiểm nếu tài xế không bình tĩnh" - một tài xế xe khách cho hay.

Hình ảnh nhiều xe khách giường nằm bị ném đá khi di chuyển qua địa phận xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai trong đêm 21/2:

Xe khách Phương Trang tuyến Sài Gòn - Nha Trang bị ném đá khi đi ngang huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Tài xế phải dán kính bị nứt bằng băng keo

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, gần chục chiếc xe bị ném đá khi đi qua địa phần này...

Các tài xế đều cho biết không mâu thuẫn với ai thời gian gần đây

Nhiều xe khách tấp vào lề, dán tạm phần kiếng bị hư hỏng để tiếp tục hành trình.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: Báo Tiền phong