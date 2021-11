Khách hàng Việt lợi hàng chục triệu đồng mua Toyota Vios cuối năm

Nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành trong năm qua, đặc biệt giai đoạn khó khăn hậu Covid-19, Toyota Việt Nam dành tặng ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn cho 5 dòng xe bán chạy: Vios, Rush, Corolla Altis, Innova và Fortuner. Riêng Vios được ưu đãi gần 35 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và camera hành trình.

Cụ thể, tất cả phiên bản được tặng camera hành trình 4,5 triệu đồng. Hai bản cao cấp Vios G và GR-S được hỗ trợ trước bạ 30 triệu đồng, trong khi Vios E CVT/MT hưởng mức hỗ trợ trước bạ 25 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ trong tháng 11. Với hình thức trả góp, khách hàng chỉ cần trả trước 95 triệu đồng, trả góp từ 3,7 triệu đồng/ tháng trong 6 tháng đầu tiên, tương đương lãi suất ưu đãi 1,99%/năm. Đây là cơ hội không thể bỏ qua cho những ai đang muốn sở hữu mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Ngày nay, các phân khúc ô tô đang trở nên chồng chéo, nhiều phân khúc ngách nổi lên giống như hiện tượng, nhưng Toyota Vios vẫn luôn có chỗ đứng vững vàng trên bảng xếp hạng bán chạy, là lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng cá nhân mua ô tô lần đầu hoặc kinh doanh vận tải. Hầu hết khách hàng sử dụng xe đều đánh giá Toyota Vios thân thiện, lành, bền bỉ, tiện dụng, rộng rãi, tiết kiệm chi phí, đáp ứng đa số nhu cầu đi lại hàng ngày.

Những chính sách ưu đãi, khuyến mãi càng khiến mẫu xe này hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng Việt. Mức giá sau ưu đãi giúp giá bán Toyota Vios dễ tiếp cận hơn, cản trở tham vọng vươn lên của những đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, Vios là xe lắp ráp trong nước, khách hàng mua xe còn đứng trước cơ hội “bỏ túi” thêm vài chục triệu đồng nếu chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước được thông qua trong thời gian tới.

Giá giảm không đồng nghĩa những giá trị khách hàng nhận được cũng tỷ lệ thuận. Toyota Vios đời mới nhất sở hữu kiểu dáng trẻ trung, bắt mắt, thích hợp với cả khách hàng trẻ lẫn trung niên. Đèn pha, đèn hậu, đèn định vị ban ngày đều sử dụng LED đối với bản G và GR-S. Lưới tản nhiệt mở rộng mang đến cảm giác năng động thể thao và bộ mâm 15 inch hai tông màu giúp hình tượng “già nua” trên Vios không còn tồn tại.

Nội thất bên trong nhấn mạnh vào sự thân thiện. Vô-lăng tích hợp nút bấm, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin màu dễ nắm bắt thông số. Nhưng điểm được khen nhất trên Vios xưa nay là không gian rộng rãi, người ngồi ghế sau thoải mái nhờ sàn xe phẳng, điều hòa một vùng làm lạnh sâu và khoảng để chân rộng bậc nhất phân khúc, thậm chí vượt trội hơn một số mẫu sedan hạng C.

Danh sách công nghệ an toàn đầy đủ với 7 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe, đồng thời bổ sung tự động chốt cửa theo tốc độ và đèn báo phanh khẩn cấp trên phiên bản mới nhất, đưa Vios lên “top” đầu trong danh sách xe đáng mua tầm giá 500-600 triệu đồng đối với người Việt Nam. Khả năng bảo vệ con người của mẫu xe này được minh chứng bằng chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, đơn vị chuyên đánh giá an toàn ô tô trong khu vực Đông Nam Á.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Toyota Vios đạt mức tiêu thụ 12.646 xe, một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Thành tích này tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe bán chạy nhất lịch sử thị trường ô tô Việt Nam với gần 200.000 xe đã đến tay khách hàng. Doanh số khổng lồ là lời kiểm chứng không thể tốt hơn về sự tin tưởng của khách hàng Việt đối với Toyota Vios, một mẫu xe sở hữu quá nhiều ưu điểm vượt trội.

Trong tháng 11, Toyota Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi gói bảo hiểm vật chất cho khách mua xe Fortuner lên tới 19,359.000 đồng tùy từng phiên bản và màu ngoại thất; tiếp tục áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 40.000.000 đồng cho khách mua xe Corolla Altis (áp dụng với tất cả các phiên bản). Áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng từ 1/11 đến hết 30/11 cho khách hàng mua xe Innova phiên bản E2.0 MT và G2.0 AT và dừng gói khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất Toyota cho mẫu xe này từ ngày 1/11/2021. Áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng đến hết ngày 30/11/2021 cho khách mua xe Rush và dừng gói khuyến mãi 3 năm bảo dưỡng miễn phí cho mẫu xe này từ ngày 1/11/2021. Bên cạnh đó tiếp tục ưu đãi cho khách hàng mua xe Wigo từ giờ đến hết 31/12/2021. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng cài đặt ứng dụng TOYOTA Vietnam để nhận mã khuyến mại và đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11/2021 tại hệ thống 76 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2021, nhiều hoạt động hấp dẫn cuối năm sẽ được triển khai bởi các đại lý Toyota trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều mẫu xe của Toyota cùng nhiều chương trình ưu đãi.

