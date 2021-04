Khi làm mũi tại đây được 1 thời gian chị H thấy đầu mũi vẫn bị rỉ nước, có mùi hôi và mũi vẫn còn bị gồ. Sau khi tái khám chị H cảm thấy sốc với những lời nói của chính bác sĩ Hải Lê là: “Bác sĩ đã làm rồi nhưng không đẹp là do cảm nhận của cô, cô không thích thì cô làm lại, còn nữa trước khi cô làm cô ký tên vào giấy tờ cam kết rồi, giờ tôi không có trách nhiệm nữa” và đuổi chị ra khỏi cơ sở viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê.

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam