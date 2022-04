Khách đang ăn sợ 'hết hồn vía' khi bị quạt đang quay rơi trúng đầu

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một quán ăn ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc ngày 11/4.

Camera ghi lại sự việc cho thấy 4 khách hàng đang dùng bữa trong một nhà hàng thì một chiếc quạt quay được gắn cố định vào tường bất ngờ rơi trúng người đàn ông trẻ ngồi gần tường.

Mọi người đều tỏ ra hốt hoảng khi thấy quạt bất ngờ "rụng" xuống nhưng may mắn không ai bị thương.

Chủ nhà hàng, ông Zhu, cho biết ông sẽ miễn phí bữa ăn vì sự cố ngoài ý muốn này. Tuy nhiên, khách hàng nói giờ thời buổi kiếm tiền khó khăn và họ cũng không bị thương nên họ vẫn muốn trả hóa đơn.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn