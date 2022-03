Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2022

Đảm bảo các bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh, sớm nhất

Theo đó, trong tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới. Trong đó, chủ động rà soát, đánh giá đúng tình hình để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung cao độ cho công tác điều trị, nhất là điều trị cho những bệnh nhân nặng; phối hợp, hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tổ chức rà soát các cơ sở thu dung, điều trị các tuyến để đáp ứng yêu cầu, nhất là điều trị bệnh nhân tầng 2 và tầng 3, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong. Triển khai các Trạm y tế lưu động để hướng dẫn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân COVID -19 điều trị tại nhà, đảm bảo các bệnh nhân được tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh, sớm nhất.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022, hoàn thành mũi tiêm bổ sung, đặc biệt là chủ động rà soát, vận động các đối tượng chưa tiêm nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư y tế để kịp thời xử lý tình trạng đầu cơ, nâng giá gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện 5K, hạn chế tối đa tập trung đông người, thực hiện điều trị theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để điều chỉnh các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch trên địa bàn.

Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, chủ động triển khai, đôn đốc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 đã đề ra tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh; bám sát Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ phải thực hiện trong quý I/2022.

Các Tổ công tác tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhất là đánh giá khả năng thực hiện kịch bản tăng trưởng của quý I năm 2022 so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra; trên cơ sở đó, rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.

Sở KH&ĐT khẩn trương tham mưu Kế hoạch hành động triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình UBND tỉnh trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. Phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục bám sát tiến độ xây dựng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm; rà soát chính xác số lượng trâu, bò bị chết rét để có chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng và đúng quy định; chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm.

Sở Công Thương tập trung chỉ đạo sản xuất công nghiệp chủ lực theo kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo; tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2022 để có giải pháp tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trên địa bàn. Đồng thời, bám sát tiến độ việc bổ sung các quy hoạch về năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện VIII nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, nhất là năng lượng sạch, điện mặt trời, điện gió,...

Sở Du lịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phục hồi du lịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. Tham mưu, chuẩn bị tổ chức Hội thảo phát triển nguồn nhân lực du lịch Nghệ An trong điều kiện bình thường mới vào thời điểm phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc tập trung hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 cấp huyện; thẩm định trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Tiếp tục triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành trong hoạt động khoáng sản để tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Sở Xây dựng rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hoạt động tài trợ quy hoạch xây dựng đô thị và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác quy hoạch xây dựng đô thị.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhất là dự án Everwin, Ju Teng,… Tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải trình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án KCN Thọ Lộc. Bám sát tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II và Dự án KCN Thọ Lộc; trình thẩm định Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040...

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tiến độ thực hiện, nhất là các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm giải ngân vốn các dự án; báo cáo làm rõ nguyên nhân, lý do khách quan, chủ quan không giải ngân hết vốn kế hoạch được giao theo nội dung Công văn số 896/UBND-KT ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh.

Căn cứ kế hoạch giải ngân đã xây dựng, cam kết để triển khai thực hiện, chủ động có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân các nguồn kế hoạch vốn năm 2022. Đối với các dự án mới hoặc gói thầu mới, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu sớm triển khai thi công. Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm.

Trong tháng 3/2022, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền đề xuất kéo dài hoặc thu hồi tồn ngân đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; tham mưu Tổ công tác về đầu tư công thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (đường cao tốc Bắc - Nam) đảm bảo bàn giao theo đúng tiến độ, không để thiếu vật liệu và nâng giá vật liệu thi công dự án...

Sở Tài chính tham mưu bố trí đảm bảo nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển trong tháng 3/2022.

Chủ động chuẩn bị các nội dung theo phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ

Sở Tài chính chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo tiến độ. Quản lý chi ngân sách nhà nước hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm; ưu tiên nguồn lực để phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân gặp khó khăn và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ thúc đẩy các công trình trọng điểm.

Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất; xác định giá đất nhằm thu đúng, đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động. Thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công. Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp thiếu hụt lao động tại các khu công nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện thống nhất việc mở cửa trường học trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành y tế.

Sở Văn hóa và Thể thao quản lý chặt chẽ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tổ chức lễ hội tại các đền, chùa, di tích lịch sử, nơi tụ tập đông người. Tham mưu tổ chức các hoạt động, chương trình hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị triển khai Lễ phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định, nhất là đốc thúc việc thực hiện Thông báo số 380-TB/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ động tham mưu triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai công tác truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện năm 2022.

Công an tỉnh nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng khiếu kiện để kích động đông người, gây rối an ninh trật tự; hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động công nhân đình công, ngừng việc không đúng quy định gây phức tạp về an ninh trật tự. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục làm rõ những vấn đề sai phạm liên quan đến thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác đấu thầu, chỉ định thầu, quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước để có giải pháp xử lý. Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước năm 2022 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh. Bám sát chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh để chủ động chuẩn bị các nội dung theo phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đồng thời, lưu ý các sở, ngành, địa phương có nội dung đề xuất, chủ động hoàn thiện hồ sơ có liên quan theo quy định để trình kỳ họp HĐND tỉnh đột xuất dự kiến tổ chức trong tháng 4/2022.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn