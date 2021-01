Kẻ sát hại người tình tại phòng trọ ở Lào Cai khai gì?

Trước đó, vào 16h, ngày 27/01/2021, Công an TP.Lào Cai nhận được tin báo của người dân nghi ngờ có mùi hôi thối bốc ra từ phòng số 02 trên đường Phan Chu Trinh là nơi thuê ở chị Tẩn Sử M. (SN 1993, HKTT tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) .

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Lào Cai đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và chủ nhà trọ tiến hành phá khóa cửa phòng trọ, qua kiểm tra trong phòng trọ phát hiện trên giường ngủ 1 tử thi là nữ giới đắp chăn và đang trong quá trình phân hủy.

Qua nhận định ban đầu, Công an TP.Lào Cai xác định đây là vụ án mạng. Công an TP.Lào Cai đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Đến 17h15 cùng ngày, Công an TP.Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vận động đối tượng Nguyễn Trọng Đại (SN 1990, HKTT tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) ra đầu thú.

Nơi xảy ra vụ án.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Đại khai nhận, Nguyễn Trọng Đại và chị Tẩn Sử M. có quan hệ tình cảm nam nữ, sống chung với nhau từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020. Cả hai đã có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Đến ngày 23/01/2021, do mâu thuẫn với chị Tẩn Sử M., đối tượng Đại sát hại chị M., sau đó khóa cửa phòng và đi về huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Hiện nay, Công an TP.Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn