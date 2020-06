Kẻ cầm đầu đường dây gần 5 tạ ma túy bỏ trốn, các đối tượng làm thuê vào tù

Các bị cáo tại tòa

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Phú (30 tuổi), trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) về tội “Che giấu tội phạm”, bị cáo Võ Sỹ Mạnh (37 tuổi) trú xã Nghi Kim, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và bị cáo Nguyễn Bảo Trung (24 tuổi), trú xã Hưng Đông, TP. Vinh về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, trong thời gian lao động tại Đài Loan, Phú quen người đàn ông tên Quang (Hà Tĩnh). Khoảng cuối tháng 2/2019, Phú nhận được điện thoại của Quang thuê đi phiên dịch cho một người Đài Loan.

Sau đó, với sự hướng dẫn của một người Đài Loan và Quang, Phú đã thuê kho chứa hàng của gia đình chị Nguyễn Thị T., trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Đến ngày 4/4/2019, theo chỉ dẫn của Quang và người Đài Loan, Phú lên thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đón xe, nhận 25 thùng cattong màu vàng từ một xe tải mang biển kiểm soát Lào rồi đem về kho chứa hàng.

7 ngày sau, Quang gọi điện cho Phú nói lô hàng bị lỗi và cử người sang để sửa. Một ngày sau Lin,Sheng-Hsiung (SN 1976; trú tại TP. Cao Hùng, Đài Loan; Phú thường gọi là Khửa Lơ) đưa hai người Đài Loan khác là Ho,Yu-Hsiang (SN 1998, trú xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên, Đài Loan) và Lin, Kun-Jung (SN 1978, trú xã Nội Phố, huyện Bình Đông, Đài Loan) về Quỳnh Lưu gặp Phú để sửa loa.

Sáng 13/4/2019, Phú đưa hai người này đến kho hàng ở Quỳnh Lưu. Tại đây, 2 người này đã bóc 25 thùng cattong ra, bên trong mỗi thùng có 2 chiếc loa kéo nhãn hiệu Trung Quốc.

Sau khi mở xong các thùng cattong thì Phú sang nhà chị Tâm chơi. Lúc này Ho, Yu-Hsiang và Lin, Kun-Jung đóng cửa kho, không cho ai vào và tiến hành mở các loa thùng lấy 494 gói ma túy đá ra bỏ vào các bao bì xác rắn màu trắng. Xong việc, cả nhóm đi về.

Khoảng 22h30 phút ngày 15/4/2019, khi đang uống cà phê tại một khách sạn ở TP Vinh thì Phú vô tình đọc được bài báo viết về vụ bắt giữ số lượng lớn ma tuý “đá” được giấu trong các loa thùng tại đường Phùng Chí Kiên, TP Vinh.

Thấy hình ảnh trong bài báo có thùng cattong đựng loa thùng chứa ma tuý giống như các thùng cattong đựng loa thùng mà mình đã nhận nên Phú đưa cho 2 người Đài Loan xem hình ảnh và nói “bọn mày giấu ma tuý trong loa và bảo tao đi nhận đưa về kho à?”. Lin,Sheng-Hsiung ra hiệu với Phú im lặng rồi gọi điện nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ Phú không hiểu. Điện thoại xong thì Lin,Sheng-Hsiung yêu cầu Phú phải thủ tiêu số hàng trên “nếu không mày phải chịu trách nhiệm, vì mày là người đứng ra thuê kho”.

Những chiếc bao tải chứa ma túy được phát hiện giữa cánh đồng ở Quỳnh Thuận (ảnh tư liệu)

Sau đó, Phú gọi điện cho Nguyễn Bảo Trung nhờ thuê một chiếc xe tải để đưa gỗ đi vứt. Sau đó, Phú và Trung nhờ bạn đưa đến nhà Võ Sỹ Mạnh để thuê xe tải. Cả 3 sau đó đã ra kho chứa hàng. Đến nơi, Trung không thấy gỗ đâu cả mà chỉ thấy có nhiều loa thùng và vỏ hộp cattong giống như bài báo viết về vụ bắt ma túy tại đường Phùng Chí Kiên mà mình đã đọc. Tuy có nghi ngờ là ma túy nhưng vì là bạn bè nên Trung đã giúp Phú chuyển các bì xác rắn lên xe.

Sau đó, theo chỉ dẫn của Lin,Sheng-Hsiung các đối tượng đã vứt ma túy ở ngã ba đường của đồng muối xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Trưa cùng ngày thì Lin,Sheng-Hsiung bỏ đi và xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Về hành vi phạm tội của Mạnh, ngày 16/4/2019, do xe của Mạnh sắp đến hạn đăng kiểm nên có nhân viên Sở giao thông tỉnh Nghệ An gọi điện hỏi mật khẩu định vị xe ô tô để kiểm tra. Do trước đó Mạnh nghi ngờ Phú thuê xe mình để làm việc phi pháp nên đã nảy sinh ý định đe dọa Phú để lấy tiền. Mạnh liền gọi điện cho Phú thông báo có người gọi hỏi định vị xe ô tô.

Lo sợ sự việc vứt ma tuý bị lộ nên Phú nói với Mạnh tìm cách thay và chạy lại lộ trình thiết bị định vị. Mạnh thông báo cho Phú báo đã liên hệ được người có thể chạy lại lộ trình định vị và thay định vị mới hết 20 triệu đồng (sự thật thì Mạnh không liên hệ với ai). Do Phú chỉ có 9 triệu đồng nên Mạnh đồng ý nhận, số tiền còn lại tính sau.

Đến ngày 17/4/2019, sau khi đọc báo thấy công an đã phát hiện thu giữ các bì tải đựng ma túy ở cánh đồng muối Quỳnh Thuận nên Phú, Mạnh, Trung đến Cơ quan CSĐT đầu thú.

Biên bản mở niêm phong, xác định tổng khối lượng ma túy là 489.685,00 gam.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phú 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm, bị cáo Võ Sỹ Mạnh 2 năm tù treo về tội Cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Bảo Trung 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam