Jolie Nguyễn lộ diện sau ồn ào với vẻ ngoài tiều tụy, kém xinh khi đi chùa cầu an

Theo đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu người Việt tại Australia năm 2015 chia sẻ hình ảnh diện áo lam, để tóc đen dài, gương mặt không trang điểm, thành tâm đi lễ chùa cầu an. Nhiều người dễ dàng nhận ra mái tóc của người đẹp đã được tỉa ngắn hơn so với thời điểm trước khi vướng vào ồn ào đời tư. Gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1997 cũng được nhận xét là xanh xao, thần sắc kém hơn so với những bức ảnh được cô đăng tải trước đó.

Hình ảnh của Jolie Nguyễn đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Phía dưới bài đăng, nhiều fan hâm mộ và bạn bè đã gửi lời an ủi, động viên, mong cô có thể giữ vững tinh thần, mạnh mẽ vượt qua sóng gió.

Bài đăng khiến nhiều người lo lắng trước đó của Jolie Nguyễn.

Trước đó, sau khi vướng tin đồn nhạy cảm, Jolie Nguyễn từng có hành động "lạ" khi thay đổi ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội thành bức ảnh màu đen. Đồng thời người đẹp còn đăng tải lên story trang cá nhân hình bia mộ có gắn ảnh chân dung cô đội vương miện kèm dòng chữ: "R.I.P 07/2020". Sau bài đăng gây hoang mang dư luận, Jolie gần như mất tích khỏi mạng xã hội.

Người đẹp thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Jolie Nguyễn (tên thật là Nguyễn Phương Mai) giành ngôi vi Hoa hậu người Việt tại Australia vào năm 2015. Sau đó, cô quay trở lại Việt Nam và tham gia vào nhiều hoạt động giải trí như đóng phim, làm người mẫu. Trước khi dính vào scandal, mỹ nhân 9X thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, với hàng hiệu đắt đỏ và những chuyến du lịch sang chảnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn