iPhone sẽ có bộ nhớ một terabyte

Chuyên gia công nghệ Jon Prosser chia sẻ trên Twitter ngày 28/10: "Mọi người hãy sẵn sàng để chào đón iPhone 1TB". Prosser không nêu thời gian ra mắt dự kiến của mẫu iPhone này, nhưng các trang công nghệ dự đoán sản phẩm sẽ có mặt ngay trong năm 2021.

Bộ nhớ trong cao nhất trên iPhone hiện là 512 GB. Ảnh: Apple.

Apple thường nhân đôi dung lượng bộ nhớ trong của iPhone theo chu kỳ 2-3 năm. Mức dung lượng cao nhất 512 GB đã được Apple duy trì trên iPhone suốt ba năm, từ thời iPhone XS và XS Max. Trước đó, thế hệ iPhone 7, iPhone 8 và iPhone X được trang bị bộ nhớ tối đa 256 GB, còn iPhone 6 Plus và 6S Plus là 128 GB. Do đó, nhiều người dùng kỳ vọng iPhone 13 có dung lượng lưu trữ một terabyte.

Trong năm 2020, bộ nhớ tiêu chuẩn của iPhone 12 Pro cũng được nâng lên 128 GB, nhân đôi so với mức 64 GB của thế hệ iPhone 11 Pro.

Nâng cấp bộ nhớ trong luôn được người dùng đánh giá cao, nhất là những người thích quay phim, chụp ảnh. Dòng iPhone 12, được bán ra từ 23/10, cho phép quay video HDR với công nghệ Dolby Vision. Bên cạnh đó, phiên bản Pro còn hỗ trợ quay 60 khung hình/giây, đồng nghĩa các video cũng nặng hơn. Dù có sự hỗ trợ của các kho lưu trữ đám mây và kết nối 5G, nhu cầu lưu trữ ngay trên thiết bị vẫn không hề giảm xuống.

