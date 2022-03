iPhone SE 2022 có hiệu suất ngang iPhone 13, nhưng giá rẻ hơn rất nhiều

Điểm Geekbench cho iPhone SE 2022 đạt 1695 trong bài kiểm tra đơn nhân và 4021 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Để so sánh, iPhone 13 có điểm đơn nhân là 1672 và điểm đa nhân là 4481.

Như vậy, sự khác biệt về điểm số Geekbench của iPhone SE và iPhone 13 là không đáng kể và nó không thể hiện sự khác biệt trong đời thực đối với người dùng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi hiệu suất của iPhone SE 2022 vừa ra mắt ngang bằng với iPhone 13, vì nó cùng được trang bị chip A15 Bionic.

Nếu chỉ xét đến hiệu suất, người dùng có thể lựa chọn iPhone SE 3 với mức giá 429 USD, thay vì 699 USD của iPhone 13. Tính ra, giá iPhone SE 2022 rẻ hơn iPhone 13 tới 270 USD (khoảng 6,2 triệu đồng).

Thông tin trong một báo cáo từ MacRumors hôm qua xác nhận iPhone SE 2022 có RAM 4GB. So với iPhone SE đời trước, iPhone SE mới cung cấp hiệu suất đồ họa nhanh hơn 1,2 lần so với iPhone SE 2. Còn tốc độ xử lý CPU nhanh hơn 1,8 lần so với iPhone 8 trang bị chip A11 Bionic.

iPhone SE 2022 cũng được Apple tuyên bố có thời lượng phát video lên đến 15 giờ, nhiều hơn 2 giờ so với thời lượng được quảng cáo với iPhone SE 2.

Tuy vẫn dùng thiết kế 4,7 inch với nút Home và Touch ID nhưng iPhone SE mới đã hỗ trợ kết nối mạng 5G.

iPhone SE 2022 cho đặt hàng trước từ 11/3 và giao hàng từ 18/3 tới.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn