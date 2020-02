Các nguồn tin rò rỉ cho biết, iPhone 9 hay iPhone SE 2 sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 8 với Touch ID và chip A13 mạnh mẽ như trên iPhone 11. Đây cũng được cho là chiếc iPhone có giá phải chăng nhất của Apple kể từ khi Táo khuyết cho ra mắt dòng iPhone SE.

Thế nhưng, theo thông tin rò rỉ mới nhất, Apple có thể không dùng cả 2 cái tên iPhone 9 hay iPhone SE 2 cho chiếc iPhone mới đầu tiên của năm 2020 này.

Thay vào đó, Táo khuyết sẽ dùng 1 cái tên khác dành cho chiếc iPhone 4,7 inch sắp ra mắt, và đây sẽ là một bất ngờ lớn mà ít ai ngờ tới.

iPhone mới đầu tiên của năm 2020 có thể có một bất ngờ lớn

Theo trang BGR, Apple bắt đầu gặp những khó khăn trong việc đặt tên iPhone từ năm 2017. Hãng này đã không dùng tên iPhone 7s và iPhone 7s Plus để kế nhiệm iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Thay vào đó, Apple nhảy thẳng lên iPhone 8/8 Plus và một phiên bản cao cấp iPhone X (cách gọi là iPhone 10).

Năm 2018, người dùng chứng kiến sự ra mắt của iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max, chứ không phải iPhone 8S hay iPhone 9.

Đến tháng 9 năm ngoái, loạt iPhone mới mang tên iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Năm nay, Táo khuyết có thể sẽ ra mắt loạt iPhone 12 vào tháng 9 tới với cái tên có thể sẽ theo cấu trúc của năm ngoái bằng cách thêm vào tên gọi Pro và Pro Max.

Tin đồn xuất phát từ kênh YouTube FrontPageTech, cho biết họ đã có được thông tin từ 1 nguồn quen thuộc với các kế hoạch của Apple. Nguồn tin này cho biết, Apple sẽ dùng cái tên "iPhone" không bao gồm bất cứ con số hay ký tự nào đi kèm dành cho thiết bị giá rẻ sắp ra mắt.

Tên gọi iPhone 9 có thể khiến người dùng hiểu nhầm rằng đây là một chiếc iPhone cũ đã ra mắt cách đây 2 năm. Trong khi cách gọi iPhone SE 2 cũng không thực sự phù hợp do nó chẳng kế thừa điểm nào của iPhone SE.

iPhone sẽ là một cái tên rõ ràng hơn cho một sản phẩm được cho là "liều thuốc" giúp hệ sinh thái của Apple có thêm hàng triệu người dùng mới.

Cũng theo nguồn tin này, Apple sẽ ra mắt iPhone giá rẻ với 2 biến thể, bao gồm phiên bản 64 GB bộ nhớ trong có giá 399 USD và phiên bản 128 GB có giá 449 USD. Nguồn tin này cũng cho rằng, sự kiện đầu năm 2020 của Apple được lên kế hoạch vào ngày 30/3 hoặc 31/3 tới. Điều này phù hợp với những thông tin rò rỉ gần đây.

Tác giả: Hải Nguyên

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net