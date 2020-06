iPhone giảm giá hàng loạt

iPhone 11 Pro Max, sản phẩm cao cấp nhất của Apple hiện tại, giảm giá 400.000 đồng. Đầu tháng 6, giá máy tại một số hệ thống ở Hà Nội xuống 28,39 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Mức cũ trước đó một tháng là 28,79 triệu đồng. Các phiên bản 256 GB và 512 GB cũng có giá mới, còn 32,65 triệu đồng và 37,29 triệu đồng.

iPhone 11 Pro Max còn bị chênh lệch giá giữa các màu. Một số nơi, bản màu vàng có giá thấp nhất, rẻ hơn 400.000 đồng so màu bạc, xám và xanh.

iPhone 11 Pro giảm giá mạnh hơn mẫu Pro Max. Sản phẩm này vốn có ngoại hình và cấu hình giống 11 Pro Max, nhưng màn hình 5,8 inch nhỏ hơn. Từ mức 27,49 triệu đồng, phiên bản 64 GB đã xuống 26,89 triệu đồng - giảm 600.000 đồng. Tuy nhiên, theo nhiều hệ thống, mẫu này bán chậm nhất trong bộ ba iPhone 11 ra mắt năm ngoái.

iPhone 11, sản phẩm được định giá rẻ nhất trong bộ ba, cũng được điều chỉnh trong tháng qua. Tại thị trường Hà Nội, giá iPhone 11 bản 64 GB còn 18,39 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng so với mức 18,89 triệu đồng cuối tháng 4. Các phiên bản 128 GB và 256 GB có giá mới lần lượt 20,49 và 23,29 triệu đồng.

Giá bộ ba iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max trên kệ hàng chính hãng đã thấp hơn niêm yết ban đầu 3,5 đến 5 triệu đồng. Ảnh: Unwire.

Các mẫu iPhone thế hệ cũ ra mắt 2 đến 3 năm trước cũng giảm giá nhiều với mức giảm mạnh hơn.

Tiêu biểu là iPhone 7 Plus. Mẫu điện thoại bốn năm tuổi của Apple từ 9,9 triệu đồng hồi đầu tháng 5, nay còn 8,9 triệu đồng. 7 Plus từng là iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam trong thời gian dài, duy trì giá ở mức 12 - 14 triệu đồng.

Trong khi đó, mức giảm của iPhone 8 Plus lên tới 2 triệu đồng. Phiên bản 64 GB từ 15 triệu đồng xuống 13 triệu đồng.

Các cửa hàng điều chỉnh hai mẫu iPhone thế hệ cũ nhằm sắp xếp lại giá cho phù hợp với iPhone SE 2020 - sản phẩm chuẩn bị lên kệ ở Việt Nam đầu tháng 6. Sau khi hạ, iPhone 8 Plus thay thế cho iPhone 7 Plus, cạnh tranh với các smartphone cận cao cấp của Samsung, Oppo. Máy cũng được định vị cao hơn iPhone SE 2020 và có lợi thế ở màn hình lớn, camera kép. Còn iPhone 7 Plus sẽ cạnh tranh với nhóm smartphone Android tầm trung của Samsung, Oppo hay Xiaomi, Vivo, Huawei...

Năm nay sức tiêu thụ smartphone cao cấp giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh số iPhone 11 tại các hệ thống đã giảm 30% so với thế hệ XS, XS Max trước đó.