Iphone 7 Plus bất ngờ giảm giá 'sốc' chất lượng có giảm theo?

Sự xuất hiện của iPhone SE 2020 tại thị trường Việt Nam đã tạo ra sức ép không nhỏ đối với các thế hệ iPhone đời cũ, nhiều cửa hàng bán lẻ đã nhanh chóng giảm giá bán các mẫu iPhone 7 Plus nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Cụ thể, iPhone 7 Plus 32 GB like new (đã qua sử dụng) giảm giá còn 5,97 triệu đồng (giảm từ 6.579.000 triệu xuống còn 5.979.000 triệu). So với giá trước đó, mẫu iPhone 7 Plus 32 GB giảm 600.000 nghìn. Tại các cửa hàng chính ngạch, giá iPhone 7 Plus 32 GB cũng được giảm 2 triệu đồng xuống còn 10.990.000 triệu.

iPhone 7 Plus 32 GB like new giảm giá còn 5,97 triệu đồng

iPhone 7 Plus luôn là mặt hàng duy trì sức bán ra ở mức khá dù có tuổi đời hơn ba năm nhưng thiết kế của máy vẫn không hề lỗi thời, phần khung nhôm nguyên khối cho cảm giác sang trọng. Máy sử dụng tấm nền IPS LCD 5,5 inch (độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels), bộ chip xử lý A10 xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa ảnh, lướt web, xem phim.

Viên pin trên iPhone 7 Plus có dung lượng 2.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái cả một ngày dài. Ở mặt sau là cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8 cho khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và zoom quang học. Camera selfie có độ phân giải 7 MP, hỗ trợ chụp ảnh HDR và tính năng Retina Flash.

Nếu người dùng không có kinh nghiệm kiểm tra máy thì nên mua ở nơi có chế độ chăm sóc khách hàng, bảo hành máy. Bởi trong trường hợp xấu nhất chiếc smartphone gặp vấn đề thì việc thay, đổi sản phẩm thì có thể nhanh và an toàn hơn.

Tác giả: Lê Chính

Nguồn tin: VietQ.vn