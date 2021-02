iPhone 13 sẽ được trang bi ống kính góc siêu rộng?

Cụ thể, theo Blayne Curtis và Thomas O'Malley (hai chuyên gia của Barclays), tất cả bốn mẫu iPhone 13 đều sẽ sở hữu camera góc siêu rộng được cải tiến. Trước đó, chuyên gia Ming-Chi Kuo lại khẳng định rằng chỉ hai model thuộc dòng Pro mới được nâng cấp về camera.

Theo đó, camera góc siêu rộng mới sẽ là ống kính bao gồm 6 thành phần, với khả năng hỗ trợ tự động lấy nét cùng khẩu độ f/1.8 giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn so với f/2.4 trên dòng iPhone hiện nay. Bên cạnh đó, các cảm biến ảnh trên iPhone 13 cũng có thể được tăng kích cỡ so với kích thước hiện tại đang là 1/3,6", thấp hơn so với các model như Samsung Galaxy S21 Ultra là 1/2,55" hay Huawei Mate 40 Pro là 1/1,54". Chuyên gia phân tích Barclays cũng dự đoán ống kính tele 12MP f/2.2 65mm 2.5x trên iPhone 12 Pro Max Apple sẽ được đưa lên iPhone 13 và 13 Pro.

Dự kiến, iPhone 13 sẽ vẫn có bốn phiên bản với kích cỡ màn hình tương tự dòng iPhone 12. Đặc biệt, đây sẽ là thiết bị đầu tiên của Apple trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, được sử dụng song song với FaceID.

Apple sẽ nâng cấp ống kính và cảm biến góc siêu rộng trên iPhone 13.

Trước đó, theo thông tin trên trang công nghệ The Elec, Samsung và LG vẫn là nhà cung cấp màn hình OLED chính của Apple được sử dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 13. Ngoài ra, nhà sản xuất Trung Quốc BOE cũng đang nhắm đến việc giành được một số đơn đặt hàng.

Màn hình cho mẫu iPhone 13 được cho là sản xuất "công nghệ phức tạp hơn" so với màn hình sử dụng trong các mẫu iPhone 12. Cụ thể, 2 trong số các model ra mắt năm sau sẽ sử dụng tấm nền silic đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO). Có thể, tấm nền này chỉ được dùng cho các model phiên bản Pro. Trong khi đó, tính năng màn hình always-on có thể gây ngốn pin cho iPhone nên không rõ Apple có sẵn sàng nâng cấp pin trên iPhone 13 hay không.

Apple mong muốn bán ra 160-180 triệu iPhone (cả iPhone 12 và 13) sử dụng màn hình OLED. Hiện tại, tất cả model iPhone 12 đều đã sử dụng màn hình OLED. Nhiều khả năng, iPhone 13 cũng sẽ như vậy.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vietq.vn