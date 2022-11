Hyundai giảm giá lớn Stargazer tại Quỳnh Lưu

Chỉ duy nhất trong sự kiện ngày 27/11/2022 tại Trung Nguyên Family Coffee, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, để nhận chuỗi ưu đãi cho khách hàng như sau:

Chiêm ngưỡng và lái thử Stargazer 7 chỗ vừa ra mắt

Chiêm ngưỡng và lái thử Elantra All New cùng các dòng xe mới nhất tại Nghệ An

Mua xe giá cực hấp dẫn đi kèm các gói ưu đãi lớn giảm 50% phí trước bạ

Tặng quà cho tất cả khách hàng đăng ký lái thử

Ưu đãi cho tất cả khách hàng ký hợp đồng tại sự kiện

Tham dự Coffee miễn phí

Ưu đãi hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe

Hãy nhanh tay đăng ký lái thử và tham gia sự kiện đặc biệt này của Hyundai Vinh tại Trung Nguyên Family Coffee, xóm 6 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An



Hyundai Vinh

ĐIỆN THOẠI: 02383.515.226

HOTLINE KINH DOANH: 0911.371.666 - 0972 738 555

HOTLINE DỊCH VỤ: 0917 254 668

HOTLINE CSKH: 0932 359 090

Địa chỉ: Km3 + 500, đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An

Địa chỉ chi nhánh Diễn Châu: QL 1A, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An

Website: hyundaivinh.com.vn

Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn